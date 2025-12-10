飼い主さんが11匹分の猫の朝ごはんを用意していたところ…？人も猫も混乱してしまいそうになる不思議な光景は128万回を超えて表示され、3万6千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：11匹のネコに朝ご飯をあげながら、コーヒーを淹れた結果→『まさかの事件』】

朝のハプニング

X（旧Twitter）アカウント『@tokozureblues』に投稿されたのは、なぜかコーヒーフィルターの中に入っている猫のごはん（カリカリ）を、猫がくんくんと嗅いでいるワンシーンです。この日、飼い主さんは、11匹分の猫たちの朝ごはんをドタバタと用意しながら、ご自身のコーヒーを淹れようとされていたのだそうです。

ペーパーフィルターをドリッパーにセットして、コーヒー豆をイン！……したはずが、よく見てみると、中身は猫のカリカリだったのだとか。そこへ1匹の猫がやってきて、鼻先をフィルターに近づけると、入念ににおいを確認しはじめたといいます。

猫ブレンド？

猫たちの朝ごはんの催促を受け、慌ただしく準備をされているうちに、飼い主さんはついうっかり「猫モード」のままコーヒーを淹れてしまいそうになられたのかもしれません。猫と暮らす日常のユーモアにあふれた、ほっこり癒されるひとコマなのでした。

飼い主さんと共に暮らす11匹の猫たちの、賑やかで幸せな日々の姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と元気を届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@tokozureblues』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん観ることができます。

投稿には、「にゃんこの鼻先が写り込んでいるのが良すぎます！」「栄養価の高いカリカリ珈琲になりそうすねw」「猫ちゃんの鼻が『あれ？あなたも食べるの？？？』と不思議がっていそうでかわいいです！」「猫たちにコーヒーを出してないことを祈りますw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@tokozureblues」さま

執筆：藤井花音

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。