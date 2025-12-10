小野花梨と石井杏奈　『小さい頃は、〜』で同棲カップル役の２人が撮影合間に見せた仲良しショット

小野の変顔に石井が大爆笑

冷たい雨が降る中、大きな傘の下で談笑している２人……。小野花梨（27）と石井杏奈（27）である。

２人は、現在放送中のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）に出演中だ。

「同ドラマは“離婚を前提とした家族”を中心に、３階建てのレトロマンションに住む３家族の物語。小野と石井は、いつか２人でキッチンカーを持ち、開業するのが夢という同棲カップル、樋口奈央（小野）と高村志保（石井）を演じています。

奈央はスーパー銭湯で働く社交的で明るい性格。志保は人見知りで物静かな性格ですが、マンション住人とは打ち解けている。そんな２人が、果たして夢を叶えることができるのか、注目されるところです」（テレビ誌ライター）

11月下旬、この日の撮影は、お台場（東京・江東区）の東京国際交流館前で雨の中、ロケが行われていた。小野は、紫色のセーターに大きなマフラーをグルグル巻きしたファッション。石井は、グレーのカーディガンに大きなマフラーを巻いてはいるが、ミニスカート姿で、肩をすぼめて寒そうな仕草をしている。

それでも、撮影スタートの声がかかるまでの間、２人はとても楽しげだった。小野が表情豊かに“変顔”を作ると、それを見て大爆笑する石井。役柄だけでなく、プライベートでも、とても仲の良い雰囲気が伝わってくる。

２人の初共演は’15年公開の映画『ガールズ・ステップ』で、以来、親友の間柄。10月16日配信のフジテレビ系エンタメニュースサイト『めざましmedia』のインタビューで、石井との共演を知らされた小野は、

〈お互いの出演が決まったときに杏奈が連絡をくれて、「これから一緒に、いっぱいご飯に行こうね」って約束しました（笑）〉

と話し、石井も、

〈花梨と仲が良いからこそ出せる表情がたくさんあるのかなと思います〉

と、相性の良さを語っている。

プライベートでも名コンビの２人の夢は果たして叶うのか──。

