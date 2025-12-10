『もしがく』第10話 “久部”菅田将暉、“蜷川”小栗旬からの高い評価に感無量
三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第10話が10日の今夜放送される。
【写真】小栗旬演じる蜷川幸雄
本作は1984年の渋谷を舞台に、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーで紡ぐ青春群像劇。バブル前夜の渋谷は「SHIBUYA109」や「渋谷PARCO」を擁しカルチャーの発信地として多くの若者でにぎわっていた。浮き足立つ世相の一方で、渋谷の片隅にはまだ何者でもない若者たちの苦悩と挫折、時に恋模様もあった。不器用ながらも、生きることに一生懸命な“人間くさい”人たちが、目と目を合わせ、心と心を通わせ、時に激しく衝突しながらもエネルギッシュに生きた「1984年」という時代を、三谷ワールド全開で笑いと涙いっぱいに描いていく。
■第10話あらすじ
トラブル続きの中、綱渡りで「冬物語」を上演し終えた夜。ジャズ喫茶「テンペスト」で久部（菅田）を待っていたのは、カリスマ演出家・蜷川幸雄（小栗旬）だった。憧れてやまない演出家からの高い評価と熱い演劇論を直に浴びて、久部は感無量。
蜷川から「とにかく今は、がむしゃらに突き進みなさい」と激励され、久部は震えるほどの感動を味わう。その一方、久部が気付かないところで蜷川は、マスター・風呂須太郎（小林薫）とも親しそうに談笑を交わす。
深夜のWS劇場。久部は支配人・浅野大門（野添義弘）と共に、劇場オーナーのジェシー才賀（シルビア・グラブ）と対峙していた。置かれたラジカセからは、逮捕されたトニー（市原隼人）の肉声が流れてきて…。
ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』はフジテレビ系にて毎週水曜22時放送。
