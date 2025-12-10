¡ØESCAPE¡ÙºÇ½ª²ó¡¡·ë°Ê¡õÂç²ð¤¬ºÇ¸å¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿·Ê¿§¤È¤Ï¡¡Æ¨¤²Â³¤±¤¿2¿Í¤¬·Þ¤¨¤ë·ëËö
¡¡ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊM!LK¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬º£ÌëÊüÁ÷¡£·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¡Ë¤ÈÂç²ð¡Êº´Ìî¡Ë¤¬ºÇ¸å¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿·Ê¿§¤È¤Ï¡£¤³¤ÎÍ¶²ý¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¡¢ËÜÅö¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØESCAPE¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡ÙºÇ½ª²ó¤è¤ê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÆ¨Ë´·à¡É¡£±é½Ð¤Ï¡ØÎø¤Ï°Ç¡Ù¤Î¾®¼¼Ä¾»Ò¡¢µÓËÜ¤Ï¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Î¤Ò¤«¤ï¤«¤è¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¢£ºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¡Ö»ä¤À¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È¡Ä¤Ç¤â¡¢²ñ¤¦¡×¡£È¬¿ÀÀ½Ìô¤Î¼ÒÄ¹Îá¾îŽ¥È¬¿À·ë°Ê¤È¡¢Í¶²ýÈÈŽ¥ÎÓÅÄÂç²ð¡£·ë°Ê¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ·ü¾Þ¶â3²¯±ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë»³¸ý¡Ê·ëÌÚÞæÀ±¡Ë¤Î¤â¤È¤«¤éÌ¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÊÌ¤ì¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡·ë°Ê¤Ï»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¿Éã¡¦È¬¿À·Ä»Ö¡ÊËÌÂ¼°ìµ±¡Ë¤È¸þ¤¹ç¤¦·è¿´¤ò¡¢Âç²ð¤â¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤¿¤á¤ËÆ¨¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¼«¼ó¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Âç²ð¤Ï¼«¼ó¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç·ë°Ê¤òÏ¢¤ì²ó¤·¤¿¤³¤È¤ò·Ä»Ö¤Ë¤¤Á¤ó¤È¼Õºá¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢2¿Í¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ·Ä»Ö¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢È¬¿ÀÀ½Ìô¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¡¼¥Ð¡¼À½Ìô¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¡¢·Ä»Ö¤Ï¼ÒÄ¹¤ÎºÂ¤òÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼º°Õ¤ÎÃæ¡¢·ë°Ê¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃË¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë·Ä»Ö¤Î¤â¤È¤Ë¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¡¦ÇòÌÚ¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¼ö¤¤¤ò²ò¤¤¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¡£
¡¡·Ä»Ö¤ÈÇòÌÚ¡¢¤È¤â¤ËÈ¬¿ÀÀ½ÌôÁÏ¶È¼Ô¡¦È¬¿À¶³°ì¡Ê´ÖµÜ·¼¹Ô¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿2¿Í¡£ÇòÌÚ¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¿»ö¼Â¤ò´ð¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¡È¤µ¤È¤ê¡É¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎËÜ¼Á¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹ÂÐÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡ESCAPE¡Ä¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤È¿Í¼Á¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤ÏÆ¨Ë´À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÊÌ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£Æ¨¤²Â³¤±¤¿2¿Í¤¬·Þ¤¨¤ë¡¢±¿Ì¿¤ÎºÇ½ª²ó¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡È²¿¤«¡É¤Ë¹³¤¦¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ËÂ£¤ë¡¢¥Ï¥Á¤È¥ê¥ó¥À¤Î¡ÈÍ¶²ý»öÊÑ¡É¡£¤³¤ÎÍ¶²ý¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¡¢ËÜÅö¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬ºÇ¸å¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿·Ê¿§¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤Î·ëËö¤Ï¡¢ÎÞ¤«¡£¾Ð´é¤«¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡£
