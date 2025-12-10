２３年の第５回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準優勝だった米国のマーク・デラロサ監督が９日（日本時間１０日）、米フロリダ州オーランドで行われているウィンターミーティングで取材に応じ、侍ジャパンとの名勝負再現に期待を込めた。

この日、フィリーズと５年総額１億５０００万ドル（役２３５億円）で残留契約に合意した直後に、米国代表入りを表明したシュワバーを筆頭にスミス（ドジャース）、ヘンダーソン（オリオールズ）、チュラング（ブルワーズ）と４人の追加メンバーを発表した米国。ジャッジ（ヤンキース）、ウィット（ロイヤルズ）、ローリー（マリナーズ）らも出場を表明しており、最強軍団を結成している米国のデラロサ監督は、来年２月の１週目までに３０人枠の最終ロースターを決める方針。２３年に決勝で敗れた侍ジャパンへのリベンジへ向けて、前回大会の名勝負「大谷ＶＳトラウト」の新バージョンの誕生に期待している。

３年前（２２年）の同会議で行われた各国代表監督取材の際に、「大谷がトラウトと対戦するシーンが見れるかもしれない」と語ったことが、現実になった２３年の決勝。「大谷が、ブルペンに準備に出向いたのをベンチから見ていた。そして、我々の打順をみて、『オー・マイ・ゴッド！』となったんだ。それが、現実になるぞ、とね」と振り返ったデラロサ監督は、２０２６年大会にも、球史に残る名勝負を期待している。

「この大会は、急成長したと言える。若い次世代に、象徴的なシーンを提供したんだ。そういう意味で言えば、大谷と（２５年サイ・ヤング賞）スキーンズとの対戦が、どこかの試合で実現して欲しいと望んでいる」と、２０２６年版の名勝負「大谷ＶＳスキーンズ」に思いを馳せた。

今大会は、ヤンキースの主砲ジャッジが主将としての参加を表明。ジャッジを打席に迎えた場面で、誰がマウンドにいると想像するか、と問われ、「ワールド・シリーズが山本（由伸）がやったことは、元選手の立場として、心に刺さることだった。彼は、１００球で交代という先発投手の常識を超えた。彼は、球界の考え方を変えたんだ」と語り、「山本ＶＳジャッジ」の実現も期待している。

大谷が打者専任となるのか、投手として投げるのか。日本代表チームの方針は、米国代表監督も関心を寄せる。「彼らのベスト布陣と戦って、勝ちたいんだ。だから、彼（大谷）に投げてもらいたい。ただ、彼の負担を考えれば、もし、投げなくても、泣いたりしないけどね」。

スキーンズＶＳ大谷、ジャッジＶＳ山本…。想像するだけでワクワクする対決の実現のためには、両軍取りこぼすことなく、決勝トーナメントに駒を進める必要がある。