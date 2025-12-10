おととい夜に大きな地震があった青森県八戸市なども含め、北日本ではけさ、雪となっているところがあります。きょうは北日本を中心に冬型の気圧配置が続いていますが、高気圧が張り出してくるため、次第に雪の範囲は狭くなり、天気は回復に向かうでしょう。

北陸はきょうは雨が中心。こちらも次第に範囲は狭くなってきますが、新潟など、夜にかけて雨が残るところもありそうです。

一方、西日本や太平洋側は朝から晴れるところが多くなるでしょう。空気の乾燥が進みそうで、東京ではきょうで6日連続乾燥注意報が出ています。各地で山火事が相次いでいますので、火の取り扱いにはくれぐれもご注意ください。

■きょうの各地の予想最高気温

札幌 :1℃ 釧路 :2℃

青森 :3℃ 盛岡 :6℃

仙台 :8℃ 新潟 :8℃

長野 :7℃ 金沢 :11℃

名古屋:13℃ 東京 :14℃

大阪 :14℃ 岡山 :14℃

広島 :15℃ 松江 :14℃

高知 :16℃ 福岡 :15℃

鹿児島:17℃ 那覇 :25℃

きのうと同じくらいのところが多く、この時期らしい寒さが続くでしょう。

きょう一旦雨や雪がやんでも、あすは再び日本海側から雨のエリアが広がります。そして、木曜日の夜から金曜日にかけて、雨は雪に変わるでしょう。

金曜日の朝には、西日本も含めて、日本海側で広く雪の予想となっています。金曜日は日本海側で一日を通して雪が降りやすいでしょう。その後、金曜日の夜から土曜日の朝にかけて一旦やみますが、土曜日は西から天気が下り坂。次第に雨雲がかかってきそうです。

土曜日の夜から日曜日の朝にかけては、関東地方も広く雨に。久しぶりのまとまった雨となるでしょう。東北では雨ではなく雪となるところが多く、八戸も雨や雪が降りそうです。太平洋側も含めて風が強く吹く見込みで、広い範囲で荒れた天気となるおそれがあります。今後の情報にお気をつけください。

また、強い寒気が流れ込んでくる影響で、週末は広く真冬並みの寒さとなるでしょう。暖かくしてお過ごしください。