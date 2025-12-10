“カルローズ米”ブレンドも「恵方巻」2026年はコスパ重視 コメを減らし具材も見直し…一方、ズワイガニ使用の1万円商品も
早くも2026年の「恵方巻き」商戦がスタート。
節約志向をにらんだ“コスパ重視”の恵方巻きが注目されている。
贅沢な品を揃える一方で、前年より値下げの商品も
柳原弥玖記者：
ずっしりと重たいです。
柳原弥玖記者：
すべての具材が口に入りきらないです。
大手スーパー「イオン」では、26種類の具材が入った、太さ14センチ、重さ1.7キロの「ごくぶと巻き」。
たっぷりのズワイガニを使用した1万円の恵方巻など、贅沢な品を揃える一方で…。
柳原弥玖記者：
こちらの恵方巻き、コメを少なめにし、サーモンを漬けマグロに変更するなど工夫をし、去年より420円安く販売されます。
マグロやエビ、いくらなどが入った海鮮恵方巻き。コメの量を減らし、太さを6.5センチから5．5センチに。
さらに、サーモンを「漬けマグロ」に、かんぴょうを「刻みたくあん」にするなど具材の組み合わせを見直して、前年より400円以上、値下げした。
イオンリテール食品本部デリカ商品部・金子聡部長：
価格を見直したのはリニューアル含め4品目。買いやすい価格へ引き下げて、そしてたくさん食べていただきたい。
また、2026年の節分は平日とあって、前倒しでの週末パーティーを見込んだシェアできるラインアップを強化。
“コスパ良く自由に楽しみたい”という方には、“タコス恵方巻”も提案している。
カルローズ米をブレンドして価格抑える
物価高で注目が高まる、コストを抑えた恵方巻き。
浅川由梨子記者：
ローソンは通常の恵方巻きに加えて、今年初めてカルローズ米を使用した恵方巻きを販売します。
具材にクリームチーズマヨネーズをあわせた洋風仕立ての恵方巻で…
使用するコメに、比較的安価なカルローズ米を10％ほどブレンド。
これにより価格を1割ほど抑えることができ、定番商品で最安値のサラダ巻きより60円安くなっている。
浅川由梨子記者：
お米の部分が少しパラっとしているので、濃厚な具材ともバランスがとても良いです。
相次いで登場する“コスパ重視”の恵方巻き。
2026年は「南南東」の方角を向いて食べるのが良いという。
（「イット！」12月9日放送より）