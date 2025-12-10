YouTuberのいけちゃんが2025年12月7日、公式YouTubeチャンネルに、香港を観光する動画を公開した。

いけちゃんは、グラビアアイドルや一級建築士資格を持つ設計士としても活動する28歳の女性YouTuber。国内外で一人旅を楽しむ動画で人気を集め、チャンネル登録者数は76.8万人を数える。

「現地の友達に会いに物価バグの香港に行ったら、普通に破産しそうです・・・家賃世界一の国はヤバい」と題した動画では、香港へ渡航。まずは、被写体モデル時代に知り合った同い年の女友達・モカさんと合流した。香港にルーツを持つモカさんは幼少期から日本と香港を行き来する生活を送り、現在は現地で日本語教師や日系バーの店員として働いているという。

香港は家賃が高く、モカさんが現在暮らす住まいは日本円にしてなんと家賃75万円とのこと。一方で税金は低く、24時間営業の店が多いため住みやすいという。こうした情報を聞き、「じゃあ日本で居場所なくなったら香港に来よう。2回目の炎上したら香港に来る」といけちゃん。モカさんが「そしたら家賃1泊1万円でいいよ」と同居を提案すると、「ほんとに？じゃあ、転がり込むね。なくはない未来」と話していた。

香港は家賃と共に物価が高いことでも知られている。その実情を知ったのは、モカさんの案内で街歩きをしている時だった。いけちゃんは「ラクダのミルク」を販売している路面店を発見した。値段は日本円にして1本3000円。高額ながら好奇心に抗えずに購入し、「こんな屋台でちょろっと売ってるのが3000円するとは思わないよね。ゼロ1個間違えたのかと思った。300円で売ってても信じるもん」「3000円か……香港の物価すごいな」と語った。ちなみに味は「普通に美味しい」としながらも、高額ゆえに「もう買わないかも」と評していた。

その後、モカさんが仕事に行ったため、いけちゃんは一人で観光の続きを楽しむことに。「できれば日没前に行きたい」として向かった先は、香港島最高峰の標高552mを誇る山「ビクトリアピーク」。ケーブルカー「ピークトラム」に乗り込むと、ガラス張りのルーフから見える夕焼け空に「ちょうど空の色が綺麗な時で最高」と声を弾ませる。そして、日が沈み切ったタイミングで山頂に到着。100万ドルの夜景を眺めて「夜景がキラキラしてて綺麗」とウットリとしつつ、「あぁ、誰かと見たかった景色……」と嘆いていた。

本動画に対し、コメント欄には「香港の夜景綺麗」「香港の物価はすごいなぁ」「香港人として、いけちゃんが突然香港に来るなんてうれしい」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）