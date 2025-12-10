「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「ちゃんと自分で考えた？」は良くない質問

相談を受けたとき、つい「ちゃんと自分で考えた？」と言ってしまう人がいます。

しかしこれは、よくない質問です。

そもそも、人は悩み、考え、行き詰まり、だからこそ誰かに意見を求めます。

そこに「ちゃんと考えたの？」言われれば、相手は「考えてないと思われたのか…」「報われないな…」と感じ、相談したことそのものを後悔してしまうかもしれません。

頭のいい人は「事実」を聞く

では、どう聞けば相手を尊重しつつ状況を理解できるのか。答えは、「事実を確認する質問」に変えることです。

例えば、次のように聞きます。

・「他の誰かに聞いてみた？」

・「前に似たようなことで悩んだとき、誰に相談した？」

・「最初に試した方法は何だった？」

これらは、相手が“思い出せば答えられる”質問です。問い詰めるのではなく、一緒に状況を整理する方向に会話が進みます。

事実を並べると、勝手に道が見えてくる

事実を聞いていくと、相手も思い込みから解放され、当時の記憶や認知などが蘇って自然に見えてきます。

すると相手自身も気づきが生まれ、

・「あ、ここで別の方法があったかもしれない」

・「じゃあ次はこうしてみます」

と自発的な改善につながります。

これは「ちゃんと考えたの？」では絶対に生まれないプロセスです。

相談を受けたときは、ぜひ「事実質問」に切り替えてみてください。相手の表情も、関係性も、驚くほど変わります。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）