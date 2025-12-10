½¸ÃÄÀõÎ¸¤Î8¤Ä¤Î¾É¾õ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë:¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Ê¤¼ÌµËÅ¤Êµ¼Ô²ñ¸«¤ò·è¹Ô¤·¤¿¤Î¤«¡©
2025Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»ö·ï¡×¤È¤½¤Î¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼¹É®¤µ¤ì¤¿¸Å²ì»Ë·ò»á¤Î¿·´©¡¢¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡¡¡ÖÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤Ï¤Ê¤¼Æ»¤ò¸í¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤¬È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½¸ÃÄÀõÎ¸¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¼Ô¥¢¡¼¥ô¥£¥ó¥°¡¦L¡¦¥¸¥ã¥Ë¥¹¤¬Äó¾§¤·¤¿³µÇ°¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥Ë¥¹¤Ï½¸ÃÄÀõÎ¸¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¡¢8¤Ä¤Î¾É¾õ¤ò¤¢¤²¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î4¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½¸ÃÄÀõÎ¸¤È¡Ö½¸ÃÄ¤Ø¤Î²áÂçÉ¾²Á¡×
¡¡Àè¤Ë¡ÖGroupthink¡×¤Ë¤ÏÅ¬Åö¤ÊÌõ¸ì¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö½¸ÃÄÀõÎ¸¡×¤Ï¶Ë¤á¤Æ¤è¤¯¤Ç¤¤¿»ÍÊ¸»ú¤Ç¡¢¤½¤Î»úµÁ¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤ª¤è¤½¤Î°ÕÌ£¤ÏÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ëÀõÎ¸¡¢¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢½¸ÃÄÀõÎ¸¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤òÄè¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¸¥ã¥Ë¥¹¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö½¸ÃÄ¤Ø¤Î²áÂçÉ¾²Á¡×¡Ö»×¹Í¤ÎÊÄº¿À¡×¡ÖÁ´²ñ°ìÃ×¤Ø¤Î°µÎÏ¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹ç·×8¤Ä¤Î¾É¾õ¤òÎóµó¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÂè°ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¡¢¡Ö½¸ÃÄ¤Ø¤Î²áÂçÉ¾²Á¡×¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¤Î¸¸ÁÛ¡×¤È¡ÖÆ»ÆÁÀ¤äÎÑÍýÀ¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¡×¤À¡£
¡ÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¤Î¸¸ÁÛ
¡¡¤³¤³¤Ï¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÌá¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¶Å½¸À¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤¿½¸ÃÄ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Âç´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½¢¿¦³èÆ°»þ¤Î¶¥ÁèÎ¨¤¬·ã¤·¤¤´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤À¡£¤½¤ì¤À¤«¤é¤³¤½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼«¤é¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶Å½¸À¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¶¯¤µ¤Î¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¡ÖÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡×¤ò»ý¤Ä¡£80Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¡¢µÞÀ®Ä¹¤·¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¸½ºß¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡½¸ÃÄÀõÎ¸¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡×¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Éé¤±¤ë¡Ê¼ºÇÔ¤¹¤ë¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡¢¤¤Ã¤È¤³¤Î¤ä¤êÊý¡Ê±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¡Ë¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Ë¤Ï¾¡¤Ä¤Ï¤º¤À¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤é¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤¿¤Á¡×¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡½¡£
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èó¹çÍýÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¡Ë¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤òÊ§¿¡¤·¡¢¶ËÃ¼¤Ê³Ú´Ñ¼çµÁ¤Î¤â¤È¡¢²á¤Á¤òÈÈ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢Æ»ÆÁÀ¤äÎÑÍýÀ¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°
¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¶Å½¸À¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÆ»ÆÁÀ¤äÎÑÍýÀ¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ä¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î°ÆÁ¾¦Ë¡¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿Í½õ¤±¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÎî´¶¾¦Ë¡¤ËÁö¤ë¿·¶½½¡¶µ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿®Ç°È´¤¤Ë¤Ï°íå¤Ê¾¦Çä¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¸¥ã¥Ë¥¹¤¬Ê¬ÀÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÎòÂåÀ¯¸¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÀïÁè¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀ¯ºö·èÄê¤¬¿ôÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁíÎÏÀï¡×¤Î³µÇ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¡¢¤Þ¤¿ÁíÎÏÀï¤¬¶Ë¸Â²½¤·¤¿ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï°Ê¹ß¤ÎÀïÁè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢·³ÂâÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÈóÀïÆ®°÷¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÀïÆ®¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¶õÇú¤Ê¤é¶õÇú¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ»ÆÁÅª¡¦ÎÑÍýÅª¤Ê³ëÆ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«¤é¤ÎÁ±ÎÉ¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤Ï¡¢¡ÖÎÑÍýÅª³ëÆ£¡×¤òºÇ¾®²½¤µ¤»¤ë¡¢¤È¥¸¥ã¥Ë¥¹¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤íÎÑÍýÅª³ëÆ£¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÀµ¤·¤µ¤äÁ±ÎÉ¤µ¤ò¿®¤¸¹þ¤à¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¶áÇ¯À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÀïÁè¡¦Ê¶Áè¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Èó¿ÍÆ»Åª¤ÊÀïÁè¤Ï¡¢Á±ÎÉ¤µ¤Ø¤Î¡ÖÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÁ±ÎÉ¤Ê¸¤¤½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÂ¿¿ô¤¬¤½¤¦³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï½¸ÃÄÀõÎ¸¤ËÊÒÂ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
½¸ÃÄÀõÎ¸¤È¡Ö»×¹Í¤ÎÊÄº¿À¡×
¡¡¶Å½¸À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤ò²á¿®¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ»ÆÁÀ¤äÎÑÍýÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¸¥ã¥Ë¥¹¤Î¼¨¤·¤¿½¸ÃÄÀõÎ¸¤ÎÂè°ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡Ö½¸ÃÄ¤Ø¤Î²áÂçÉ¾²Á¡×¤À¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²«¶â´ü¤òÃÎ¤ë¹Á¼ÒÄ¹¤äÂçÂ¿ÀìÌ³¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡×¤Î¸¸ÁÛ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼«¤é¤ÎÁ±ÎÉ¤µ¤Ë¤Þ¤ÇÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é²á¿®¤Î¤Û¤É¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤êÉ¾È½¤Ê¤ê¤ÏÈà¤é¤Î¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤·¤ÆÉÔÁê±þ¤Ê²á¿®¤Î¤Þ¤Þ¡¢½¸ÃÄÀõÎ¸¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡¢ÂèÆó¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¡Ö»×¹Í¤ÎÊÄº¿À¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥Ë¥¹¤Ï¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼¡¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
£·Ù¹ð¤Î¹çÍý²½
¡¡½¸ÃÄÀõÎ¸¤È¤Ï¡¢ÆÈºÛ¼Ô¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç²¼¤¹¶ò¤«¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÊ£¿ô¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¶¨µÄ¤Î¾ì¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁÈ¿¥¤¬¶ò¤«¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î·èÃÇ¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¡Ö·Ù¹ð¡×¤¬È¯¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ê¥¹¥¯¡¢ºÆ¹Í¤òÂ¥¤¹¤À¤±¤ÎÈ¿¾Ú¡¢¾ðÀª¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹µÒ´ÑÅª¤Ê¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·½¸ÃÄÀõÎ¸¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÂà¤±¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¹Á¼ÒÄ¹¤é¤¬ËÜ»ö°Æ¤ò½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡¢2025Ç¯1·î17Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡£
¡¡¤³¤Î²ñ¸«¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¤º¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤âËÁÆ¬5Ê¬¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥¯¥í¡¼¥º¥É¤Ê·Á¼°¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¼«ÂÎ¤â½÷ÀA¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤Ê¼Õºá¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¤á¤é¤ì¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë°Ñ¤Í¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¤«¤Ê¤êÍ×ÎÎ¤òÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÂÖ¤òÄÀÀÅ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤à¤·¤í¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÈ½¤Î²Ð¤ÏÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤ÇÇ³¤¨À¹¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î²ñ¸«¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ¡¢ÊóÆ»¶ÉÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ö³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬²ñ¸«¡Ù¤ÈÊó¤¸¤Æ¡¢À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¤º¤Ë²ñ¸«¤¹¤ë¤È¡¢ÌÔÎõ¤ÊÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤È´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²ñ¸«¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¼Ô²ñ¸«ÂÐ±þ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï¡Ö²ñ¸«¤ÎÆâÍÆ¤äÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìò°÷°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤³¤Î²ñ¸«¤Ï¡¢Ìò°÷²ñ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ò·Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Î²ñ¸«¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö·Ù¹ð¤Î¹çÍý²½¡×¤À¡£
¡¡¤¤¤«¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê·Ù¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¾ðÊó¤À¤±¤ò½¦¤¤½¸¤á¤Æ¹çÍý²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤ë¼ï¤Î¡ÖÀµ¾ïÀ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ê¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î°¤¤¾ðÊó¤ò²á¾®É¾²Á¤¹¤ë·¹¸þ¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ê¼«Àâ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¤ò½¸¤á¡¢È¿ÂÐ°Õ¸«¤òÌµ»ë¡¦·Ú»ë¤¹¤ë·¹¸þ¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¤Å¨¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×²½
¡¡¤³¤ì¤Ï¢¤Î¡ÖÆ»ÆÁÀ¤äÎÑÍýÀ¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¡×¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¸½¾Ý¤À¡£
¡¡¼«¤é¤ÎÆ»ÆÁÀ¤ËÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ä½¸ÃÄ¤È¤Ï¡¢¼«¤é¤ò¡ÖÁ±¡×¤Èµ¬Äê¤¹¤ë½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÅöÁ³¡¢Å¨ÂÐ¼Ô¤Ï¡Ö°¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¶ò¤«¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ä¶¥¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ»ÆÁÅª¡¦ÎÑÍýÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¡Ö°¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¶ò¤«¼Ô¡×¤À¡£
¡¡Àï»þ²¼¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¸Åº£ÅìÀ¾¡¢Å¨¹ñ¤ò¡ÖÁ±¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë»ØÆ³Éô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤Û¤Ü³§Ìµ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤â¤Þ¤¿Æ±ÍÍ¤À¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ê¥Á¥¹¤ä¡ÊÎäÀï²¼¤Î¡Ë¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×Åª¤Ê¡Ö°¡×¤ä¡Ö¶ò¤«¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢Å¨ÂÐ¼Ô¤ò¡Ö°¡×¤ä¡Ö¶ò¤«¼Ô¡×¤ÈÊÒ¤Å¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼«¤é¤¬¡ÖÁ±¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡°ã¤¦¡£¤³¤ì¤â°ì¼ï¤Î¡Ö¹çÍý²½¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¶áÇ¯¡¢¿·¶½¤Î¶¥¹çÂ¾¼Ò¤¬ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤è¤¦¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤Î²ñ¼Ò¤Ï¶ÈÀÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹¹ðÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î±Ä¶ÈÎÏ¤È¡¢¤É¤³¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ê»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤â¤½¤Î¶¥¹ç¤¬¡Ö°¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö¶ò¤«¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÊ¬ÀÏ¤âÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¤¬¤É¤ó¤ÊÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¦¤Á¤Ï¤¦¤Á¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤â¤¦¡×
¡Ö¤É¤¦¤»¤¢¤¯¤É¤¤Çä¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤¢¤ó¤ÊÏ¢Ãæ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¤Î¹¥Ä´¤âÄ¹Â³¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á¤Ï¼ÂÄ¾¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¤È¤»¤º¡¢¼«¤é¤Î¼ºÇÔ¤ò¾Ê¤ß¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÆâ¸þ¤¤ÊÏÀÍý¤Ç¼«¤é¤Î¡ÖÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡×¤Ë¤¹¤¬¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡À¯¼£¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÅ¨¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×²½¡×¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤È¤Ï¡¢¤¿¤ÀÍ¸¢¼Ô¤Ë·Þ¹ç¤¹¤ëÀ¯¼£»ÑÀª¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤òÃ±½ã¤ÊÂÐÎ©¹½Â¤¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¡×¤Ø¤ÎÅ¨ÂÐ¿´¤òÀú¤ë¤³¤È¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ëÀ¯¼£»ÑÀª¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤À¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î°¤¤¾ðÊó¤òÄ¾»ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¡Ö°¡×¤ä¡Ö¶ò¤«¼Ô¡×¤ÎÈ¢¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ºÇÁ±¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
