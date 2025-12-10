¡ÖÂ¤ÎÀÚÃÇÇ÷¤é¤ì¤¿¡×¥æー¥¸ ¥ä¥ó¥ー»þÂå¤Î¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¡×·Ð¸³¤·¤¿²áµî¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù½Ð±é¤â¹ßÈÄ¤Ë¤Ê¤ê
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢¥é¥¸¥ªDJ¡¢¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æー¥¸¤µ¤ó¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¥ä¥ó¥ー¥Ç¥Ó¥åー¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¡¢¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡ÊÂè2¥·¥êー¥º¡Ë¡Ù¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤´¤È¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ëÂç»ö¸Î¤Ë¤¢¤¤¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¤Þ¤Ü¤í¤·¤Ë¡£¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾×·â¡Ä¡×¥Ñ¥ó¥Á¥Ñー¥Þ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥Ýー¥º¤ò¤È¤ë¥ä¥ó¥ー»þÂå¤Î¥æー¥¸¤µ¤ó¡Ê9ËçÌÜ/Á´18Ëç¡Ë
¡Ö¼å¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¥ä¥ó¥ー¤ÎÆ»¤Ø
¨¡¨¡ ¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¤Î´Ö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤Ë¤è¤Ã¤Æ5ºÐ¤ÇÊì¤ÈÆüËÜ¤Ë¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ÏÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡Ö¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥æー¥¸¡¦¥´ー¥É¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤«¤é¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤¤¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ãæ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ²¿¤«ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤Ï»äÎ©¤Ç¹â¹»¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎÀ¸ÅÌ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ³Ø¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤òÅ¾µ¡¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¶¯¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÈ±·¿¤äÉþÁõ¤òÉÔÎÉ¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¡¢¥ä¥ó¥ー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£È±¤Ë¤½¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¥º¥Ü¥ó¤ò¹ø¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Á¥§ー¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤â¶¯¤¯¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°Æ¤ÎÄê¡¢Ãæ³Ø¤«¤éÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿»Ò¤¿¤Á¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¼å¤¤ËÍ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ÁÌÜ¤ª¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥ä¥ó¥ー¤Ï·Á¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤â¥ä¥ó¥ー¤Ã¤Ý¤¯¤·¤è¤¦¤È°¤µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤âÉé¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÉÝ¤¤ÀèÇÚ¤È¤â¤Ä¤ë¤ß»Ï¤á¤ÆËÜÊª¤Î¥ä¥ó¥ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡£¤Ç¤â¥ä¥ó¥ー¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¡¢Ãç´Ö°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÍ§Ã£¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤ÎÊì¿Æ¤ÏËÍ¤òÍÜ¤¤¶µ°éÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë²È¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¾ï¤Ë¸ÉÆÈ¤ÇÃç´Ö¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Î°¦¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éËÍ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ä¥ó¥ーÃç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤·¡¢Íß¤·¤«¤Ã¤¿°¦¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÀäÂÐÅª¤ÊÌ£Êý¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é10Ç¯¡¢µï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¾ì½ê¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§ËèÆüÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¼«Ê¬¤¬°¤¯¤Æ¤â°¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÜ¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤»Âç¿Í¤ÏÅÜ¤ë¤â¤Î¤À¡£Å¨¤À¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÈøºêË¤Î¡Ø15¤ÎÌë¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ ¥ä¥ó¥ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥æー¥¸¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§Èá¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤«¤é¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î¤»¤¤¤Ç»Å»ö¤òÈ´¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤ÎÂ¤Ð¤«¤ê°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø¹»¤ÇÆüËÜ¤Î¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤âÅÜ¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤¬¾·¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤ÏÃ±½ã¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê²¶¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ê¤é³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢²È¤Ë¤âµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥ä¥ó¥ーÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë³Ø¹»¤òÂà³Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤³¤«¤é¸øÎ©¤ÎÃæ³Ø¹»¤ØÄÌ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤í¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤Ï¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ä¥ó¥ーÌ¡²è¤ä±Ç²è¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¡¢Â¾¹»¤ÈÁè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁê¼ê¹»¤¬OB¤òÏ¢¤ì¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤Ç¹»Äí¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¤â¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖÂç¿Í¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Æü¡¹¤ò·Ð¸³
¨¡¨¡ Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤É¤¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§ËÍ¤Ï¤â¤¦³Ø¹»¤Ë¤âÀèÀ¸¤Ë¤â¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¹â¹»¤Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Ê³Ø¤»¤ºÆ¯¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êì¿Æ¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹â¹»¤À¤±¤Ï½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢»ä¤Î´ê¤¤¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤À¤Èº©´ê¤µ¤ì¤Æ¡¢´ØÅì¤Î¹â¹»°ìÍ÷¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¸ü¤¤ËÜ¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢¤³¤³¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹â¹»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡£¤ª´ê¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ä¤¤¤ä¤Ê¤¬¤é¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¼«Í³¤Î¿¹³Ø±à¡×¤È¤¤¤¦¹»Ì¾¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢Êì¿Æ¤¬È¿ÂÐ¤·¤½¤¦¤Ê³Ø¹»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤¨¤ÆÁª¤ó¤À¤é¡¢¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤ò´ê¤Ã¤Æ²¿¤ÎÂÐºö¤â¤»¤º¤Ë¼õ¸³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¼õ¤«¤ë¤Ê¤éËÜÅö¤Ë¼«Í³¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹â¹»¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¢¤Î³Ø¹»¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤éº£Æü¤ÎËÍ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§¼«Í³¤Î¿¹³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¤Ïºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»Ô¤Ë¤¢¤ê¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÄÌ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¬ÎÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»Ì¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹â¹»3Ç¯´Ö¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¼«Í³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¤è¤¦¤ËÉÔÎÉ¤Ç¿Æ¤â¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤äÉÔÅÐ¹»·Ð¸³¼Ô¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤éÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î°õ¾Ý¤Ç¤ÏÌóÈ¾¿ô¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹»Â§¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢È±¤òÀ÷¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¥Ô¥¢¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÉþÁõ¤â¼«Í³¤À¤«¤éÆþ³ØÅö½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹Ó¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥±¥ó¥«¤¬µ¯¤¤ë¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ç³Ø¹»¤ËÍè¤ëÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÊÉ¤Ë¤ÏÍî½ñ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡£¼ø¶ÈÃæ¤Ë¹»Äí¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê»Ò¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤³Ø¹»¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÅÜ¤é¤ì¤º¤Ë³Ø¹»Æâ¤ÇÍ·¤ÓÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼ø¶È¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ°¤µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¤â¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä«9»þ¤«¤é¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¹»Äí¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼þÊÕ¤â¿¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·»Ï¤á¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¼ø¶È½Ð¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ï¤Ò¤È¤³¤È¤â¡Ö¼ø¶È¤Ë½Ð¤í¡×¡ÖÍ·¤Ö¤Ê¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼ø¶È¤Ë½Ð»Ï¤á¤ë¤«¤é¡¢´°Á´¤Ë³Ø¹»Â¦¤ÎºîÀï¾¡¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉÔ»×µÄ¤È3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬¼ø¶È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡ ÆÈ¼«¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§Â´¶È»þ¤Ë¤ÏÏÀÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö¼«Í³¤È¤Ï¡×¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡ÖËÜÅö¤Î¼«Í³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬3Ç¯¤«¤±¤Æ³Ø¤Ö³Ø¹»¤Ç¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¥ëー¥ë¤ä¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¼«Í³¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¼«Í³¤À¤ÈËÍ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ëー¥ë¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âOK¤Ê¾õÂÖ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¼«Í³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Â´¶ÈÀ¸¤Ë¤ÏÀ±Ìî¸»¤µ¤ó¤ä¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤É¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Í³¤Ê¹»É÷¤æ¤¨¤Ë¡¢Éô³èÆ°¤â5¿Í½¸¤Þ¤ì¤ÐÀßÎ©¤Ç¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¥¹¥±¥ÜーÉô¤ä¡¢¥¦¥©ー¥ë¥¢ー¥È¤òÉÁ¤¯¥°¥é¥Õ¥Æ¥£Éô¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÊÉ¤ÎÍî½ñ¤¤â¼Â¤Ï¥¢ー¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥ëー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁ°¤Ø¿Ê¤àÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³Ø¹»¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ º£¤Þ¤ÇÀèÀ¸¤ä¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤ËÅÜ¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥æー¥¸¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤ÏÁ´°÷¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥¿¥á¸ýOK¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¡£µÕ¤Ë¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ö¤È¡Ö·ø¶ì¤·¤¤¤«¤é¤ä¤á¤í¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ3Ç¯´Ö¥¯¥é¥¹ÂØ¤¨¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤â3Ç¯´ÖÆ±¤¸¤Ç´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯¤Î¤¬¼«Í³¤Î¿¹³Ø±à¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³Ú¤·¤¤³Ø¹»´Ä¶¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤È¶¦±é¤·¤¿±Ç²è»£±Æ¸½¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÌ´
¨¡¨¡ ·ÝÇ½³¦¤Ø¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§½çÈÖ¤¬Á°¸å¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢»ÒÌò¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Åö»þÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Ç¾®ÊÁ¤À¤Ã¤¿ËÍ¤ò»£±Æ¸½¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°ÆÆâ¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë±Ç²è¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¢¤ê¡¢±éµ»·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤êÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¹õÂôÀ¶¤µ¤ó¡¢¼ç±é¤¬¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¤µ¤ó¤Ç¡¢ÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¡¢Æ£ÎµÌé¤µ¤ó¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥¢¥«¥ë¥¤¥ß¥é¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¾Íè¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÀä»¿Âç¹Ó¤ìÃæ¤Î¥ä¥ó¥ー»þÂå¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤È¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃç´Ö¤ÈÍ·¤Ö¼«Ê¬¤È¤Î°ã¤¤¤Ë³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÇÐÍ¥³èÆ°¤ò³Ú¤·¤à¥æー¥¸¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§±Ç²è»£±Æ¤Î¸å¡¢Êì¤Ë¡ÖÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¥°¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¡¢½é¤á¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤³¤ÇÊì¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î»öÌ³½ê¤Ï¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤À¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¤â¤Ã¤È±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¶¯¤¤Âç¤¤Ê»öÌ³½ê¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¡¢¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ä¥ó¥ー¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢·úÃÛ¸½¾ì¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¡¢²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤òÇã¤Ã¤Æ¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤âÇö¤ì¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»öÌ³½ê¤ò°ÜÀÒ¤·¤Æ¤âÁ´Á³¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°ÆÆâ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢TV¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡¦Âè2¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÍ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»öÌ³½ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¡¢¥ä¥ó¥ーÌò¤Ê¤é¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ËÜÊª¤Î¥ä¥ó¥ー¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¡Ø¤´¤¯¤»¤ó2¡Ù¤Ë¤Ï½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§¤»¤Ã¤«¤¯¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤Ë¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Ë¤¢¤¤¡¢µÞ¤¤ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ë¤â¡¢¡Ø¤´¤¯¤»¤ó2¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ëÆü¥Æ¥ì¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂç¤¤ÊÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÅÜ¤é¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤ËµÕÌá¤ê¤À¤Ê¡¢·ÝÇ½¤ÎÆ»¤ÏÃÇ¤¿¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤´¤¯¤»¤ó2¡Ù¤Ë¹ç³Ê¤â¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òÃæÃÇ
¨¡¨¡ ¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬Ê´¡¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ôー¥É¤Î½Ð¤·¤¹¤®¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë±¿°¤¯¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÎÂ¤¬¥Ð¥ó¥Ñー¤È¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Í¤Î¹ü¤¬È¾Ê¬¤ËÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤Í¤«¤é¹ü¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Û¤É¤Î½Å¾É¤Ç¤·¤¿¡£
Â¤Ë¤ÏÂÀ¤¤·ì´É¤¬²¿ËÜ¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÎÌ½Ð·ì¤ÇÉÏ·ì¤òµ¯¤³¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌëÃæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êµßµÞ¼Ö¤¬¤¹¤°¤Ë¤ÏÅþÃå¤»¤º°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±«Î³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÙ¶Ý¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹ü¤äÆù¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ´¶À÷¾É¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºÙ¶Ý¤¬Á´¿È¤Ë²ó¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÂ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÚÃÇ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áá¤¤¤Û¤É»Ä¤»¤ëÂ¤ÎÉôÊ¬¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¤Ò¤¶²¼¤ÇÀÚ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¤òÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤Ïµã¤¤¤Æµã¤¤¤Æ¡ÖÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎºÙ¶Ý¤Î¿ôÃÍ¤ò·Ð²á´Ñ»¡¤·¡¢¤Ò¤¶²¼¤ÇÀÚÃÇ¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï1½µ´Ö¤¬¥ê¥ß¥Ã¥È¡£¤Ò¤¶¤«¤é²¼¤òÀÚ¤ë¤«¾å¤òÀÚ¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤ËºÙ¶Ý¤¬¾åÈ¾¿È¤Ë¤Þ¤Ç²ó¤ë¤ÈÌ¿¤Î´í¸±¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÂ¤òÀÚÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£1½µ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤âºÙ¶Ý¤Î¿ô¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÀÚÃÇ¤¬¤Ò¤¶¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¸Â³¦¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º£Æü¿ôÃÍ¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿Æü¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¿ôÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤À¤È´í¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÚÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÀèÀ¸¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃ´Åö°å¤Ï¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¤â¤Ã¤È²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì°Ê¹ß¤â¿ôÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤ÆÂ¤òÀÚ¤é¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÂç¤±¤¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ï¿²¤¿¤¤ê¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤Ç¹ç·×Ìó1Ç¯¤ÎÆþ±¡À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Æþ±¡Ãæ¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§¿ô²óÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÊì¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ð¥«¤À¤Í¡×¡Ö³Ø¤Ð¤Ê¤¤»Ò¤À¤Í¡×¤È¤«ÈãÈ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÌ²ñµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡£
¥æー¥¸¤µ¤ó¡§°¦¾ðÉ½¸½¤¬²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈËÍ¤â¥«¥Á¥ó¤È¤¤ÆÉÂ¼¼¤Ç¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤òµ¡¤Ë¡¢Êì¤È¤Î³Î¼¹¤Ï¤â¤Ã¤È¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
