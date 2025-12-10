俳優の大竹しのぶさん（68）が、主演舞台のイベントに登場。先日行われた息子の結婚式でのエピソードを明かしました。

先日、息子の二千翔（にちか）さんの結婚式に出席した大竹さん。結婚式では、元夫の明石家さんまさん（70）が、ジミー大西さん（61）と一緒に挨拶したそうで「乾杯の挨拶みたいなのをしてもらって。“何でそんなところでするの？”って聞いたら “場を和ませるためにした” って言ったんですけど、和みすぎました。すごい爆笑でした」と語りました。

また、結婚式について「（二千翔さんと妻の）2人が細やかに来てくれる人のために考えて、本当にいい結婚式で。何よりも2人が幸せそうな顔をしているのを見て、会場にいる人が、みんな幸せな気持ちになりました。結婚式ってやっぱりいいなって思いました」と振り返りました。

そして、結婚式では、さんまさんが神対応だったと報じられていることについては「（さんまさんが）自分で流したんじゃないですか？ 自分で流したんだと思います」と笑顔で答えました。

大竹さんが登場したのは、主演舞台『ピアフ』製作発表会。大竹さん演じるフランスの伝説的なシャンソン歌手、エディット・ピアフの生涯を描いた作品で、今回が上演15周年の記念公演。2026年1月10日から上演されます。