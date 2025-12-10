「スピンがかかった高い弾道」を打つ方法！プロのようなハイボールでバーディ量産

弾道の伸びと、スピードに悩んでいるゴルファーはいませんか？

今回は、理想の弾道を打つためのレッスンを紹介していきます。

高さとスピンを武器にバーディを量産！

さくらのアイアンの球筋は、女子ツアーでもトップクラスです。これが原動力となり、2019年シーズンは３９８個もバーディを奪いました。さくらの球筋の素晴らしいところは、高さとバックスピン量です。とくに弾道測定器に出るバックスピン量の多さは、女子プロのレベルを大きく超えています。

アイアンはバックスピン量が重要となり、多いと浮力がついて球が上がる。キャリーも伸びますが単に飛ぶだけでなく、弾道の最高到達点が高くなる。また、到達点からはランディングアングル（落下角度）が鋭角になるので、上からグリーンに落とすことができる。

つまり、高さとスピンの両方でグリーンに止まる球が打てるのです。このアイアンの理想弾道が打てると、シビアなピン位置でもピン筋をデッドに狙えるのでバーディチャンスが増えます。さくらが理想弾道をどうやって打っているのか。そのポイントをお教えしましょう。

タテ振りはボールとの間合いが大事！できるだけ近くに立って振る

以前はこんなに遠かったですか？（ 笑）、もっと遠いくらいだったよ

小祝のアイアンショットの連続写真をチェック。「後方から見るとめちゃくちゃいい軌道で振っているがわかりますよ」と辻村。いい軌道とは“タテ振り”のことで、高く上がってスピンがきちんと入る球筋を打つための必須ポイント！まずは、この軌道で振るイメージをもつことが大切だそうだ。

タテ振りのスイングは構えも大事です。左の写真がさくらをコーチしはじめたころのアドレスで、ボールとの距離がかなり遠かった。これを修正するのに限界までボールの近くに立たせてスイング（写真中）。そこから、少しずつ離れていって無理なく振れる位置に調整（写真右）。できるだけボールの近くに立つことで、自然にタテ振りになりました。

スイング全体はアップライトな“タテ振り”をイメージ！

アドレス時よりもインパクトゾーンでのシャフトの傾きのほうが立っているアップライトなスイング軌道。手元が体から離れず近くを通っているのもポイント

フォローでもシャフトが立った状態で振り抜かれていく。手を動かしてタテに振るのではなく、手元は体の回転と同調させて連動して動かすことが大事

左に乗せる体重の多さで軸を左にズラして打つ

ロングアイアンでもウエッジでもスタンス幅とボール位置はほぼ変えない。体重配分を変えることで、頭や手元の位置は自然に変わる。軸は左荷重が多いほど左寄りになり、番手なりの理想的なインパクトで打てる

さくらは、ロングアイアンからウエッジまですべての番手で高弾道・ハイスピンの弾道が打てます。さくら自身は無意識ですが、番手によって左右の体重配分を変えています。短い番手になるほど左体重の構えになり、それによって軸の位置が変わり、番手ごとの理想的なヘッドの入り方を作り出しているのです。

やや左足体重で構えるロングアイアンはセンターに近い軸になり、ボールを高く打ち出せる緩やかな入射角に。ほぼ左足体重のショートアイアンやウエッジは、かなり左寄りの軸になり、スイングの最下点がボールの先にきてターフが取れる鋭角な入射角になります。

番手ごとの理想の入射角は、スタンス幅やボールポジションを変えて作る方法もありますが、アドレスやスイングは体重配分だけでも打ちたい球が打てる形や動きに自然に変わります。幅や位置を意図的に変えるのは一定にするのが難しく「アドレスのズレ」になる危険性もあるのです。

右軸のインパクトはＮ Ｇ ！

アイアンは左荷重にしたぶんだけ左軸で回るのが基本。何番アイアンでもボールよりも右軸で打つことはない（×）

垂直に立てるのもマスト！

軸は位置だけでなく傾きも大事。必ず地面に垂直に立てた状態でスイング。左右に傾いてしまうと軌道や打点がズレてしまう

シャットに上げるとタテ振りになりにくい

トップ（左）、バックスイング（右）

フェースを閉じたままバックスイングする「シャットバック」は、さくらには合いません。シャットバックはフィジカルが強く、パワーがある人には適していますが、さくらや一般アマチュアはフェースの開閉を使ったほうが絶対に速く振れる。シャフトのしなりを使えるし、ヘッドをターンさせる力によってインパクトも強くなります。

また、シャットはスイング軌道がフラットになりやすいので、アイアン上達のために目指すタテ振りにならない。もし、シャットでもアップライトに振れるようでしたら、それは体の回転がおろそかになった手打ちになっているので注意してください。

シャットバックは、フェースがバックスイングで地面、トップでは上を向く。パワーがある人はボールを上げられるが、一般ゴルファーは球の高さが出にくく、スピンもかかりにくいので×

左親指を自分に向けたバックスイングは、トップでクラブが左親指の上に乗る。クラブのポジションや重みを感じやすいので、トップがコンパクトになる、操作性が上がるなど利点が多い

左親指の爪を自分に向けながらバックスイング

フェースの開閉を行ってタテ振りにするには、左親指の爪を自分に向けながらクラブを上げていく（〇）。体の前側を向けるとシャットバックになってしまう（×）

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

レッスン＝辻村明志

●つじむら・はるゆき／ 1975 年生まれ、福岡県出身。2000 年プロ入り。ツアープロからコーチに転身し、上田桃子や永井花奈などの帯同コーチを務める。元ビルコート所属。

レッスン＝小祝さくら

●こいわい・さくら／1998年生まれ、北海道出身。158cm。

写真＝相田克己

協力＝鎌ヶ谷カントリー倶楽部