イシヤ日本橋の冬限定♡オレンジ×ショコラが香る3種スイーツが新登場

北海道外で唯一の直営カフェ「イシヤ日本橋」に、冬だけの特別な新作スイーツが登場しました。今年のテーマは、大人の甘さを引き立てる「オランジュショコラ」。ほろ苦いオレンジと濃厚なショコラの組み合わせで、寒い季節にぴったりの奥深い味わいに仕上がっています。パンケーキ、パフェ、ラテと三種のラインアップで登場し、心をときめかせる濃厚ながら爽やかなご褒美スイーツを楽しめます♪

冬だけの特別テーマ「オランジュショコラ」

今回の冬限定テーマは、オレンジのほろ苦さとショコラの甘さが織りなす「オランジュショコラ」。濃厚でいながら爽やかさも感じられる、大人のための冬スイーツに仕上げられています。

甘すぎないバランスで、ティータイムにも食後のデザートにもぴったり。季節感をしっかり感じながら楽しめる味わいです。

看板パンケーキが冬だけの特別仕様に♡

「イシヤパンケーキ オランジュショコラ」（1,800円）は、ふわふわ生地の中から北海道産生クリームを使ったガナッシュがとろりと溶け出す特別仕様。

オレンジソースのほろ苦さがアクセントになり、甘さとビター感のコントラストが魅力です。

「パフェ オランジュショコラ」（1,600円）は、ガナッシュ、北海道産マスカルポーネ、チョコレートプリン、オレンジソースが層になった贅沢な一品。

店内で焼き上げたフロランタンの食感が、濃厚な味わいをさらに引き立てます。

「オランジュショコララテ（ホット／アイス）」（各680円）は、ビターガナッシュと爽やかなオレンジが溶け合う冬限定ドリンク。

まるで飲むデザートのように風味が変化し、最後の一口まで飽きずに楽しめます♪

優雅な冬時間に寄り添う限定スイーツ

食べ飽きしないバランスの良い甘さとほろ苦さが魅力の冬限定シリーズは、自分へのご褒美にも、大切な人とのティータイムにもぴったり。

上品でありながら心をほっと解きほぐす味わいは、寒い季節のカフェ時間をさらに豊かにしてくれます。イシヤ日本橋ならではの世界観が堪能できる冬メニューです。

冬の魅力を詰め込んだオランジュショコラを堪能して

イシヤ日本橋の冬限定スイーツ「オランジュショコラ」シリーズは、濃厚さと爽やかさの絶妙なバランスが楽しめる大人のためのご褒美スイーツ。

パンケーキ、パフェ、ラテの三種が揃い、どれも冬ならではの深い味わいが魅力です。

2025年12月10日(水)から2026年3月9日(月)までの限定販売なので、この季節だけの特別な味に出会えるチャンス♪心温まる冬のひとときをぜひイシヤ日本橋で。