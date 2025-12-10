脳内出血で療養中の清原翔、仲間と笑い合う最新ショット公開「メンノンに清原翔が帰ってきた」「涙腺崩壊」
2020年6月に脳内出血を発症し現在療養している俳優・清原翔（32）と『MEN'S NON-NO／メンズノンノ』公式インスタグラムが9日に更新。清原が『メンズノンノ』1・2月合併号に登場することが告知されるとファンからは「現場復帰おめでとうございます」「涙腺崩壊」「あーー鳥肌 嬉しい！」などエールや祝福の声が続々と届いている。
【写真】「笑顔最高！」「ワイルドなヒゲかっこいい！」近影ショットを公開した清原翔
この日、インスタでは「清原 翔、最近どう？」の書き出しで「2026年1・2月合併号は『メンズノンノモデル号』ということで、清原に絶対出てもらいたい！そんな編集部全員の想いを込めて清原にオファーしたところ、療養中にも関わらず出演を快諾してくれた！」と報告。
続けて「今回のカメラマンは、専属モデルたちの素顔を切り取るメンズノンノウェブの人気連載『中田撮』を担当する中田圭祐」と紹介し「さらに旧友の守屋光治や気心知れたスタッフも同行し、撮影中はずっと笑いっぱなしで、あっという間に終了」と明かし「中田だから撮影できた素敵な写真と、守屋を含めたゆる〜い対談、そして清原からのメッセージは、ぜひ『メンズノンノ』1・2月合併号を手に取って楽しんでほしい！」とメッセージを添えている。
インスタには清原の笑顔ショットも掲載。ファンからは「素敵な笑顔です。苦しい事も沢山あるのに乗り越えて素晴らしいです」「きよたんスマイル おかえりなさいー！！」「いつもに増して素敵な笑顔 メンズノンノ買います」「メンノンに清原翔が帰ってきた 絶対！読みます！」などのコメントも届いている。
清原は、ファッション誌『MEN'S NON-NO』の専属モデルとしてキャリアをスタート。17年、本格的に俳優活動を開始し、19年に出演したNHK連続テレビ小説『なつぞら』で注目を集める。その他の出演作として、映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY』（16年）、ドラマ『兄に愛されすぎて困ってます』（17年）、ドラマ『警視庁いきもの係』（17年）、など。
2020年に脳内出血を発症してからは、治療とリハビリに専念しており、昨年5月には約4年ぶりに“顔出し”で近影を公開し、多くのファンの歓喜を呼んだ。
【写真】「笑顔最高！」「ワイルドなヒゲかっこいい！」近影ショットを公開した清原翔
この日、インスタでは「清原 翔、最近どう？」の書き出しで「2026年1・2月合併号は『メンズノンノモデル号』ということで、清原に絶対出てもらいたい！そんな編集部全員の想いを込めて清原にオファーしたところ、療養中にも関わらず出演を快諾してくれた！」と報告。
インスタには清原の笑顔ショットも掲載。ファンからは「素敵な笑顔です。苦しい事も沢山あるのに乗り越えて素晴らしいです」「きよたんスマイル おかえりなさいー！！」「いつもに増して素敵な笑顔 メンズノンノ買います」「メンノンに清原翔が帰ってきた 絶対！読みます！」などのコメントも届いている。
清原は、ファッション誌『MEN'S NON-NO』の専属モデルとしてキャリアをスタート。17年、本格的に俳優活動を開始し、19年に出演したNHK連続テレビ小説『なつぞら』で注目を集める。その他の出演作として、映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY』（16年）、ドラマ『兄に愛されすぎて困ってます』（17年）、ドラマ『警視庁いきもの係』（17年）、など。
2020年に脳内出血を発症してからは、治療とリハビリに専念しており、昨年5月には約4年ぶりに“顔出し”で近影を公開し、多くのファンの歓喜を呼んだ。