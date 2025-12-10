プロ野球・ソフトバンクは9日、現役ドラフトで佐藤直樹選手が楽天へ移籍すると発表しました。

佐藤選手はJR西日本から2019年のドラフト1位でソフトバンクに入団した27歳。プロ6年目の今季は自己最多の104試合に出場し、打率.239、5本塁打、18打点、10盗塁などいずれもキャリアハイの成績を残していました。

佐藤選手は球団を通じて「新天地で気持ちを入れ替えて頑張りたいという前向きな思いです。(中略)ホークスは本当に良い人たちばかりで、この6年間はすごく短く感じました。ここでプレーできたことは自分にとっての財産です」とコメントしています。

また、ソフトバンクは現役ドラフトでロッテから中村稔弥投手を獲得しています。

▽佐藤直樹選手 コメント全文新天地で気持ちを入れ替えて頑張りたいという前向きな思いです。来年は新しいチームメイトと野球をするんだと思うと期待と緊張感が湧いてきます。楽天と言えば浅村さんのイメージですが、そういう憧れの選手とプレーできるのは楽しみです。ホークスは本当に良い人たちばかりで、この6年間はすごく短く感じました。ここでプレーできたことは自分にとっての財産です。ホークスファンの皆さんには、ドラフト1位で入団しながら大した結果を残せず申し訳ない気持ちですが、チームが変わっても応援していただけたら嬉しいです。