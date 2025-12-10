テレビ周りをおしゃれで効率的に使える！【アイリスオーヤマ】のテレビ台がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
コンパクトでも収納力があって便利!【アイリスオーヤマ】のテレビ台がAmazonに登場!
単身者・学生など1人暮らしにおすすめのテレビ台だ。32インチのTVを置くのにぴったりで、シンプルなAVボード。コンパクトでも収納力があって便利な一品となっている。
横幅のあるスペースは2段になっており、AV機器を収めるのにちょうどいい。
縦幅のあるスペースは雑誌やA4ファイルがしっかり入る。
配線コード穴付きだから、背面もすっきり。
空間のむだをなくし、収納を可能にするシンプルな収納ボックス。
TV台タイプとボックスタイプを自由に組み合わせて、自分好みにレイアウトできる。
同色のコミックラック・CBボックス・サイドテーブルで、お部屋の統一感をそろえてレイアウトできる。使い勝手のよい一品となっている。
