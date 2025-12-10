ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

コンパクトでも収納力があって便利!【アイリスオーヤマ】のテレビ台がAmazonに登場!

スクリーンショット 2025-12-04 114950


単身者・学生など1人暮らしにおすすめのテレビ台だ。32インチのTVを置くのにぴったりで、シンプルなAVボード。コンパクトでも収納力があって便利な一品となっている。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-12-04 114957


横幅のあるスペースは2段になっており、AV機器を収めるのにちょうどいい。

縦幅のあるスペースは雑誌やA4ファイルがしっかり入る。

配線コード穴付きだから、背面もすっきり。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-12-04 115012


空間のむだをなくし、収納を可能にするシンプルな収納ボックス。

TV台タイプとボックスタイプを自由に組み合わせて、自分好みにレイアウトできる。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-12-04 115018


同色のコミックラック・CBボックス・サイドテーブルで、お部屋の統一感をそろえてレイアウトできる。使い勝手のよい一品となっている。