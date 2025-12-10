座り心地はふかふか＆ボリューミー！【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場中‼
ふかふかの座り心地でお部屋を快適に!【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場!
ゆったりとくつろげる2人掛けソファだ。ひとりでゆったり、ふたりでも使える絶妙なサイズ感。
お好みのカラーを選んで、自分らしい生活の始まりにピッタリの一品だ。
クッション性の高いウレタンをたっぷり使用した、ボリューム感のある座面。沈みこみすぎない弾力が心地良い。
鋼製のSバネとウェービングベルトで弾力性を高め、耐久性にも優れた仕上がりに。
さらりとした肌触りが心地良いファブリックタイプ。
脚は天然木に木目を生かしたウレタン樹脂塗装。脚裏には床キズ防止のフェルト付き。
掃除機やモップが通りやすい高さなのでソファ下もお掃除しやすい。
背面まできれいな仕上がりなので、置く場所を選ばない。
