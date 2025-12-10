2026 年放送予定のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・秀長が主人公のサクセスストーリーです。この秀長について、歴史系YouTuberのミスター武士道さんは、「兄をよく補佐し、その覇業を支えた人物」と語ります。そこで今回は、ミスター武士道さんの著書『マンガと図解と地図でわかる!豊臣秀長 徹底解説』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【書影】これを読めば大河ドラマが100倍楽しくなる一冊！ミスター武士道『マンガと図解と地図でわかる!豊臣秀長 徹底解説』

* * * * * * *

幼少期の秀長

幼い頃の秀長に関する記録は、残念ながらほとんどありません。

『太閤素生記』によると、秀長は幼い頃、「小竹」というあだ名で呼ばれていたといいます。これは、竹阿弥（※）の子どもという意味ですね。竹阿弥ジュニアということです。

これは秀吉も同じことなので、『太閤記』では秀吉の幼少期のあだ名も「小竹」となっています。

また、小竹はあだ名であるため、幼名ではありません。秀吉には、「日吉丸」という幼名があったことは有名ですが、秀長の幼名は現在は確認することができません。

※秀吉・秀長の父

若き日の秀吉の出稼ぎ

そして、幼少期の秀長が何をしていたかもまったくわからないので、こちらも考察するしかないのですが、『太閤素生記』では、松下家での武家奉公を辞め、中村へ帰ってきた秀吉に、旧友の一若という人物が、

「今までどこに行ってたんだ？ おっかさんが悲しんでるぞ。急いで会いに行ってやれ！」

と声を掛けるというドラマチックな一幕があります。

これが本当なら、母のなかは中村で秀吉の帰りをずっと待っていたことになります。

あくまで想像ですが、秀吉は弟の秀長がいたからこそ、家をほっぽりだして気ままな（？）放浪生活をすることができたのではないでしょうか。

若き日の秀吉の出稼ぎについては『太閤記』だけでなく、海外の史料にも記述があります。

慶長の役（慶長2年・１５９７）で若い捕虜となって日本に連れてこられた朝鮮の儒者、姜こう（「こう」は、さんずいに亢）が書いた『看羊録』には若い頃の秀吉は農家に雇われて生計を立てており、のちに一念発起して信長に仕えたのだと書かれています。彼は捕虜として抑留されている間に日本人の僧侶や文化人（藤原惺窩）と交流して、日本の情報を得ていました。

また、イエズス会士による報告書である『イエズス会日本年報』でも「農家に雇われていた（のちに商人に転職）」と書かれています。

弟・秀長がいたからこそ

『看羊録』も『日本年報』も、それぞれ自国へ日本の情報を伝えるために書かれた記録であり、お互いを参照することはないはずですから、当時の外国人たちが知ることができた情報、つまり多くの日本人の共通認識として、青年期の秀吉は家を出て働いていたと思われていたわけです。

勝手な憶測ですが、いくら秀吉でも手紙もろくに送れない、ましてや電話もメールもない時代に母親と姉妹だけを村に残して家を出ていくというのは考えにくい。



（写真提供：Photo AC）

そこに頼れる弟・秀長がいたからこそ、弟よ、おっかあのことは任せた！と無責任に家を飛び出したのではないかと思うのです。

のちの秀吉と秀長の関係を見ていても、似たような状況がよくあります。

秀長は秀吉の分身のごとく行動している

もしかしたら、ドラマなどの影響で「秀長は常に秀吉のそばにいる」というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。しかし実際の歴史を見てみると、秀吉不在の要地の守備固め、戦場での別働隊の大将、秀吉の名代としての交渉など、秀長は秀吉の分身のごとく行動していることがわかります。

秀長がいたからこそ、秀吉は思うがままに動き、その才覚をフルに発揮できたのではないでしょうか。

そう考えると、この秀吉分身体制は、幼少期の頃からすでに始まっていたのかもしれません。

いつの時代も、優秀な弟というものは、兄を支えるというより振り回されるものなのです。秀長にとっては気の毒な話ですが……この兄の無茶振りに応え続けたからこそ、何もない貧しかった兄弟は、天下に駆け上がることができたのでしょう。

※本稿は、『マンガと図解と地図でわかる!豊臣秀長 徹底解説』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。