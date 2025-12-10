「親の介護なんてまだまだ先のこと…」と思っていても、認知症の発症や転倒による骨折、入院がきっかけで【介護は予期せぬ形で始まる】ことが少なくありません。日本は介護制度が充実していますが、いざというとき、適切に利用するためにも介護サービスの種類や手続き方法などを知っておく必要があります。医師である著者・柴田元さんが、いざ直面した時に必要となる介護の基礎知識をまとめた著書『親の介護を考え始めたら読む本』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】医師である著者・柴田元さんが、いざ直面した時に必要となる介護の基礎知識をまとめた著書『親の介護を考え始めたら読む本』

介護保険サービスを利用するのに必須な要介護・要支援認定

親が高齢化してきて日常生活にも不便を感じるようになり、いざ介護保険サービスを利用しようと決めてもすぐにサービスを受けることができるわけではありません。

まずは要介護・要支援認定が必要になります。

65歳になると「介護保険被保険者証」が交付され、介護保険の加入者であることが証明されます。

この被保険者証があれば介護保険サービスが受けられると勘違いしている人もいますが、これだけではサービスを受けることはできないのです。

介護保険サービスと一言でいっても、サービスを受ける人の状態により要介護度ごとの支給限度基準額が決められています。

また、サービス利用料は実際のケアプランの内容によっても変わってきます。

そのため、体の状態によってどのぐらいの介護や支援が受けられるのか判定を受けて初めて、介護保険制度は利用できるのです。

日常のちょっとしたアクシデントがきっかけで

高齢になると、つまずいて転んだ、階段を踏み外した、など日常のちょっとしたアクシデントがきっかけとなり、そのまま介護や支援サービスが必要になることも考えられます。

認定まではある程度の時間も手間もかかるので、一人暮らしで何かあっても家族の支援がすぐ受けられない、認知症の兆しがある、など少しでも気になることがあれば、あらかじめサービスが受けられるよう要介護・要支援を申請しておいてもいいと思います。

もし認定されたら必要に応じてサービスを受けることもできます。

また、時間をおいてサービスが必要になったときでも、あらかじめ認定を受けていれば現状での介護サービス（支援）を受けながら、状況に応じて区分変更を行うこともできます。

このようにあらかじめ要介護・要支援認定を受けていないと、いざというときにすぐにサービスが利用できない場合があるのです。

私が知っている例として、一人で元気に暮らしていたBさんという90代の女性がいました。腰は曲がっているけれど日常生活には支障はなく、もともと病院嫌いで後期高齢者健康診査も受けたことがありませんでした。

Bさんにとっては、これまで病院をはじめひとさまのお世話になっていないことが自慢だったのです。周囲の人から高齢なので介護保険の申請をしておいたらどうかと言われても、かたくなに必要がないと断っていたそうです。

要介護認定を受けていなかったためサービスを断られる

ところがある日、布団を干そうとしてつまずいてひざを強打してしまい、歩けなくなってしまいました。

それでもBさんは病院には行かず、市販の湿布だけで自宅療養していましたが、ひざ痛のため買い物にも行けなくなってしまいました。

そこで前に勧められた介護保険サービスを受けようと、近所のケアマネジャーに買い物のための訪問介護を依頼しましたが、要介護認定を受けていなかったため断られてしまったのです。

Bさんは「この年になるまで長年、医療保険・介護保険にお金を払いながら、医者にもかからず頑張ってきたにもかかわらず、動けなくなったというのに買い物も手伝ってくれないなんて」と、憤慨していたといいます。

私はBさんのように80代90代という高齢で特に一人暮らしの人は、いずれ介護サービスが必要になるということを理解して、折をみて申請だけはしておいたほうがいいと思います。

そこで介護が必要と判定されれば介護保険サービスが使えますし、今はまだ介護が必要でない場合も、認定に必要な判定結果で自分の体の状態を知ることができるため、さまざまな介護予防支援事業につなげることもできるからです。

要介護認定を受けるには

介護保険の認定を受けるためには、まず居住地の市町村に申請書を提出することから始めます。

市町村には名称はそれぞれですが介護保険の担当窓口があります。まずは電話や訪問などで相談してみるのがいいと思います。

申請後は市町村から訪問調査員が申請者の自宅など居住地を訪問して審査します。入院中であれば病院に訪問ということになります。いずれにしても事前に日程を調整して、心身の状態や生活環境などを調査します。

同時に主治医が市町村から依頼を受けて申請者の健康状態などを診断し、主治医意見書を作成します。

普段から診察を受けているかかりつけ医が記入することが多いので、もしかかりつけ医がいないという場合には、今から自分に合った医院やクリニックを探して診察を受けておくと、健康状態などをよく把握しているため、意見書を書いてもらう際にもスムーズに進むと思います。

このような訪問調査と医師の意見書との二つの情報をもとに審査会資料が作成され、認定審査会で要介護度が審査されます。



介護申請を提出する（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

審査の流れ

審査は一次判定と、二次判定に分かれています。一次判定では厚生労働省が作成した一次判定ソフトが使用されます。

訪問調査員が実施した基本調査74項目をもとにコンピュータの判定ソフトが、アルゴリズムに沿って介護にかかる予測時間を算出し、その結果に応じて非該当、要支援1・2、要介護1〜5の8グループに振り分けます。

次に一次判定の結果を受けた介護認定審査会では、訪問調査の所見と一次判定結果に矛盾はないかの確認（ステップ1）を行い、主治医意見書の記載内容を加味して最終的な要介護度を決定（ステップ2）します。

最後に認定期間（6〜48カ月）を定め、必要に応じて介護状態の軽減または悪化防止に関する助言を付する（ステップ3）作業を行い、その結果が申請者に通知されます。

申請から認定結果の通知までは、およそ1カ月を要します。

認定結果に対して「不服申立て」ができる

どれほど厳密に介護認定審査を行っても、必ずしも正しい審査結果が出るとは限りません。

特に複数の病気や障害により入院中の患者の状態像を一人の調査員が1時間程度で把握できるものではありません。しかし、その調査結果で一次判定が決定されます。

次に、二次判定では医師を含む5人の審査会員が資料をもとに二次判定を行います。しかし、これら審査会員は実際の申請者に会ったこともありません。

提出された調査結果と主治医意見書をもとに、最も近い状態像の区分に振り分けているだけなのです。このため、本来の状態像とは異なった判定が出てもおかしくはありません。

ただし、審査結果に納得できないときや、高齢者の実態とかけ離れていると感じたときには「不服申立て」ができるので、市町村の担当職員や担当ケアマネジャー、最寄りの地域包括支援センターに相談するのが良いと思います。

