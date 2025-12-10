「他人の顔色ばかりうかがって自分を後回しにしてしまう」「いつも不安でどこか落ち着かない」といった悩みを抱える方もいらっしゃるのではないでしょうか。このような「生きづらさ」について、精神科医Tomy先生は「これらのテーマの根幹には『愛』の問題が必ずあります。もし、『愛』の答えを出せたのなら、全ての悩みを軽くすることができるはずです」と語ります。そこで今回は、精神科医Tomy先生が「愛」に溢れた人生を送る方法をまとめた著書『愛の処方箋』から一部を抜粋してお届けします。

自己愛不全

ナルシストの語源となったナルキッソスは、実はもともと「自分の姿に見とれるような人間」ではありませんでした。神ネメシスの怒りによって、ナルキッソスが、自分だけに惚れるように変えられてしまったのです。つまり、これは呪いなのです。健全な自己愛が得られないということは、一種の呪いだと言えるでしょう。

しかし、健全な自己愛が得られないのは「自己愛性パーソナリティ障害」だけではありません。

「ありのままの自分を受け入れられない」人は、全てこの呪いにかかっているのです。

そこで、私は健全な自己愛を得られない人々、つまり「ありのままの自分を受け入れられない」人々のことを「自己愛不全」として取り上げようと思います。この自己愛不全は、多くの人が陥っている事態です。世の中の生きづらさのほとんどは、自己愛不全が起こしていると言ってもよいぐらいではないかと考えています。

なぜなら、人が悩むとき、多くは「自分」について悩んでいます。しかし、本来であれば「自分」について悩む必要などないのです。自分は自分であり、それ以上のものでもそれ以下のものでもない。ましてや悩む対象でもない。

それなのに、自分のことで悩んでしまうのは、自分をありのままに受け止められていないからです。

いくつか例を挙げてみましょう。

ありのままの自分を受け入れられない人

・言いたいことが言えない人

いつも他人のことを優先してしまって、自分の意見が言えない人がいます。こういう人は「自分の意見がわからない」ことがしばしばあります。

人は、他人のことばかり優先していると、自分の意見がわからなくなります。意見がなくなるわけではありません。ただ、結局他人を優先してしまうので、自分の意見を意識する必要がなくなってきます。すると、自分の気持ちが、良くわからなくなっていくのです。

自分の気持ちがわからないわけですから、自分をありのままに受け止められているはずがありません。ですから、これは「自己愛不全」の一つでもあるのです。

・何かに依存してしまう人

「依存」のメカニズムは、複雑で難しい点もあるのですが、「自己愛不全」が根底にあるケースもあります。人が依存するとき、何らかの「空虚感」を抱えていることがあります。その「空虚感」を穴埋めするために、つまり自分の中の空虚感を意識せずに済むために、何かに依存するのです。

この「空虚感」の正体は、自分をありのままに受け止められず、不安になるところから来ています。つまり、これも「自己愛不全」が大きく関わっているのです。

・自分の見た目に自信がない人

自分の見た目に自信がない。こんな人、案外多いのではないでしょうか。

場合によっては、「自分が醜い」と思いこんでしまう「醜形恐怖症」などに発展するケースもあります。また、興味深いことに「自分の見た目に自信がない」と言う人の見た目は、全く本人が思っているほどネガティブではないケースも多々あります。場合によっては、むしろ優れていることもあります。

なのに、本人は自分の見た目に自信がありません。これも「自己愛不全」から来ています。自分をありのままに受け止められていれば、自分の見た目についてあまり気になることはありません。それが自分だからです。

この意味で、「自分の見た目に自信がない」と言う人は、自己愛性パーソナリティに似ているとも言えます。

ただ、自己愛性パーソナリティの場合は、「自分の見た目が優れている」と過度に思うことで、「自己愛不全」を取り繕おうとしています。この意味で、表現型は違うだけで、両者はよく似ていると言えます。

こんな人も「自己愛不全」を抱えている

・人と比較してしまう人

ついつい他人と比較して、自分が嫌になってしまう人。あるいは嫉妬してしまう人。こんな人も「自己愛不全」を抱えていると言えます。

本来、自分が比較すべきは過去の自分です。過去の自分より先に進めていれば、それで何も言うことはない。それなのに、ついつい他人と比較してしまう。

これはまさに、自分をありのままに受け止められていない「自己愛不全」の一つです。自分は自分のままで良いという感覚がないので、誰かと比較してやはりダメだと落ち込んでしまう。常に自分より優れた存在はいるので、そんなことを考えていても仕方がないのですが、「自己愛不全」の人にとってはそうならないのです。

・他人と安定した関係を築けない人

「自己愛不全」の人は、他人と安定した関係を築くのが苦手です。

確固たる人間関係というのは、確固たる個人と個人の間に培われるものです。自分のありのままを受け入れられていない人は、自分自身が不安定なので、当然他人との関係も安定しません。「愛」とまでいかない関係であっても、上手くいかなくなりやすいのです。

・自分のやりたいことがわからない人

「自分のやりたいことがよくわからない」という悩みはよく聞かれます。

実は、この悩みの背景にも自己愛不全が潜んでいます。

「他人を優先してしまう人」のところでも述べましたが、自己愛不全の人は、自分の気持ちに気づきにくくなっています。「自分のやりたいこと」というのは、最も強い「自分の気持ち」です。自分をありのままに受け入れて、初めて自分の中から迸るように出てくるのです。

これは「自分のやりたいことに邁進している人」を想像してもらえればわかるのではないでしょうか？ 彼らは、しっかりと自分を受け入れ、いわゆる「自己肯定感」が高い人間に見えるはずです。そして、彼らにとって自分を受け入れるのは、当たり前のことなので、おそらく「自己肯定感」が高いなどという自覚はないかもしれません。

いくつか、よくある「悩み」について挙げてきましたが、どれにも「自己愛不全」が潜んでいるということが、おわかりいただけたのではないでしょうか？

他にも自己愛不全によると思われる悩みは、おそらくあちこちに潜んでいるのではないかと思います。「自己愛不全」というナルキッソスの呪いは、人生にとって、普遍的な問題なのです。

ナルキッソスの呪いを解く

では、どうしたら、この「呪い」を解くことができるのでしょうか。



その答えは既にわかっています。もちろん、「ありのままの自分を受け入れる」ことです。

しかし、今更どうしたらそんなことができるのでしょうか。実は、その前に必要なことがあります。それは「自分のありのままの気持ちに気づく」ことなのです。そんなことは簡単なように思うかもしれません。しかし、よく考えてみてください。

本当に自分のありのままの気持ち、わかっていますか？

私たちは、自分に嘘をつくことがあります。これを自己欺瞞といいます。

健全な自己愛を得られていない人は、特にこの自己欺瞞が多いのです。つまり、「自分のありのままの気持ち」だと思いこんでいて、実はそうではないものが沢山あるのです。

たとえば、こんな人のケースについて考えてみましょう。Aさんは、「自分の意見は特にない」派の人間だと思っています。自分の意見は特にないので、何を聞かれても、「何でもいいよ」「アナタの好きなものでいいよ」「みんなで決めて」と言ってしまいます。誰かと食事に行くときも、遊びに行くときも、他人の意見に決まってしまいます。

でも、実は、あとでモヤモヤと考えてしまうことがあります。「今日は魚のほうが良かったかな」「本当は家でゴロゴロしたかったな」などと。

このAさんは、私が創作した一例にすぎませんが、きっとこんな人どこにでもいると思うのです。もしかしたら「私だ」などと思う人もいるかもしれません。

では、このAさんは自分の気持ちに嘘をついていたのでしょうか。本当は違う気持ちだったのですから、結果からすると嘘をついていたことにはなります。ただ、これは結果論にすぎません。最初に自分の意見を聞かれたとき、「特に何でも良い」と思ったのは事実です。だからこの点では嘘ではないとも言えます。

ではAさんのモヤモヤの正体は何なのでしょうか？

Aさんのモヤモヤの正体

これはAさんが「自分のありのままの気持ち」をわかっていないことが原因なのです。自分の気持ちを覆い隠して、本当はそうではないものを自分の気持ちと思いこむ。自己欺瞞の癖がついてしまっているのです。

その理由には、様々なものが考えられます。

たとえば、小さな頃から親に自分の意見を否定されて育ってきた場合。この場合は、「自分の意見など持っても無駄だ」という学習をしてしまいます。自分の意見を表明して、否定されたら嫌な気分になります。だったら自分の意見を言わないほうが楽です。それでも「自分の意見を言えない」ことはストレスになります。

それが進むと「自分の意見がわからない」「自分の意見はない」という状態になります。自分の意見がないことになっていれば、表明する必要もない。否定されることもない。そういう悲しい学習の結果でも、Aさんのような事態になり得ます。

こうした事態は、いろんなところで起きています。

自分のありのままの気持ちを知ることは、時として困難なのです。また、健全な自己愛が「自分のありのままの気持ちを受け入れる」ことであれば、Aさんもまた、不健全な自己愛の持ち主なのです。

こうして考えると、Aさんのように不健全な自己愛から起きる「自己愛不全」の犠牲者は大勢いるはずなのです。

「自己愛」は「愛」の基本です。つまり、「愛」に悩み、この記事を今読んでくださっている皆様もおそらく「自己愛不全」という呪いにかかっているのです。

※本稿は、『愛の処方箋』（光文社）の一部を再編集したものです。