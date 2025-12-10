【仮名遣いクイズ】「鼻血」は「じ」と「ぢ」、正しくはどっち？ 意外と知らない日本語のルールを解説！
日常的によく使う言葉でも、いざ仮名で書こうとすると迷ってしまうことはないでしょうか。「鼻血」の読み方もその一つ。あなたは「はなじ」と「はなぢ」、どちらが正しいか自信がありますか？
本記事では、クイズ形式で正しい表記を確認しながら、その理由もコンパクトに紹介します。ちょっとした日本語知識のアップにぜひどうぞ。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
問題：（ ）に入る正しい仮名は？（ ）に入る正しい仮名は、「じ」と「ぢ」どっちでしょう？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解は「ぢ」正解は「ぢ」でした。
▼解説
鼻血とは、二つの言葉が結びついたもの（二語連合）です。「鼻（はな）」と「血（ち）」が結びついているため、元の言葉の「ち」を意識して「ぢ」と書きます。
覚え方のヒント「鼻血（はなぢ）」のように元の言葉がはっきりしている場合はその言葉（ち）を受け継ぎます。
(文:All About ニュース編集部)