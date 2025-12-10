マクドナルド「グラコロ」に第2弾バーガー登場！ 「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」に多部未華子が舌つづみ
「マクドナルド」は、12月17日（水）から、冬の風物詩「グラコロ」史上初となる第2弾商品として、「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を全国の店舗で発売する。
【写真】ソースたっぷり！ 「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」詳細
■トリュフ香る濃厚バーガー
今回登場する「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、「グラコロ」に、濃厚なデミソースとパルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせた、食べ応えのある期間限定バーガー。
ふわふわの蒸しバンズで、外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケをはさみ、デミソースとタルタルソースを重ねた一品は、ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーにリニューアルしたグラタンコロッケの味わいを2つのソースが引き立てる濃厚なバーガーとなっている。
ちなみに、12月16日（火）から放映の新TVCMでは、第1弾に引き続き俳優の多部未華子が出演。今年1年をねぎらいながら「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を頬張り舌つづみを打つ多部からのメッセージにも注目だ。
なお、販売中の「グラコロ」とサイドメニュー「シャカシャカポテト ロースト ガーリックバター味」は引き続き提供される。
【写真】ソースたっぷり！ 「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」詳細
■トリュフ香る濃厚バーガー
今回登場する「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、「グラコロ」に、濃厚なデミソースとパルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせた、食べ応えのある期間限定バーガー。
ちなみに、12月16日（火）から放映の新TVCMでは、第1弾に引き続き俳優の多部未華子が出演。今年1年をねぎらいながら「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を頬張り舌つづみを打つ多部からのメッセージにも注目だ。
なお、販売中の「グラコロ」とサイドメニュー「シャカシャカポテト ロースト ガーリックバター味」は引き続き提供される。