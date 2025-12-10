「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」に多部未華子が舌つづみ

　「マクドナルド」は、12月17日（水）から、冬の風物詩「グラコロ」史上初となる第2弾商品として、「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を全国の店舗で発売する。

■トリュフ香る濃厚バーガー

　今回登場する「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、「グラコロ」に、濃厚なデミソースとパルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせた、食べ応えのある期間限定バーガー。

　ふわふわの蒸しバンズで、外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケをはさみ、デミソースとタルタルソースを重ねた一品は、ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーにリニューアルしたグラタンコロッケの味わいを2つのソースが引き立てる濃厚なバーガーとなっている。

　ちなみに、12月16日（火）から放映の新TVCMでは、第1弾に引き続き俳優の多部未華子が出演。今年1年をねぎらいながら「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を頬張り舌つづみを打つ多部からのメッセージにも注目だ。

　なお、販売中の「グラコロ」とサイドメニュー「シャカシャカポテト ロースト ガーリックバター味」は引き続き提供される。