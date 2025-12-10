岩城滉一、本人評価額“510万円”愛車→“ド級値”の鑑定結果「ここまで言ってくださるなんて…」
俳優の岩城滉一（74）が9日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に登場。持ち込んだ愛車に”ド級値”の鑑定結果が出た。
【写真】“衝撃値”の鑑定結果が出た岩城滉一の愛車
今回の出張鑑定団は「第2回名車鑑定大会」を開催した。一人目の依頼人がバイクで登場。ヘルメットのシールドを上げると、司会のゴリと吉川七瀬はびっくり。依頼人として岩城が登場した。
岩城のお宝は愛車のカワサキ「Z1（900SUPER4）」1973。20年ほど前に手に入れたもので、ライトはLEDのヘッドライトに変更。「このバイクに新しいものを付けんのは似合わないなって思って目立たないように軽くメッキをかけた」とこだわりを明かした。ほかにもフロントフォークやマフラーもチタン製に、エンジン排気量も900ccから1135ccにするなどカスタムを加えている。
本人評価額は510万円としたが、なんと「2000万円」という鑑定結果に。岩城も「うそ！」と驚がくし、「今すぐ売ります」とうそぶいた。鑑定した「Zeppan UEMATSU」副社長の枝川寿氏は「岩城さんと言えば、若い頃、カワサキのZにまたがって、映画の主役も務めて、やんちゃな若者が憧れた存在。日本のカワサキZを押し上げた方。そんな岩城さんが所有しているZ1なので、この評価額にいたしました」と説明。
続けて「岩城さんのこだわりでカスタムしたフルレストア車。往年のカスタムパーツと現代の技術を融合させたクールなZ1です。2000万円だとすぐ買い手が現れると思います」と評した。その評価に岩城も「ここまで言ってくださるなんて思ってなかったから、感激しました」と喜んだ。
なお、TVerで見逃し配信中。16日午後9時54分終了予定。
【写真】“衝撃値”の鑑定結果が出た岩城滉一の愛車
今回の出張鑑定団は「第2回名車鑑定大会」を開催した。一人目の依頼人がバイクで登場。ヘルメットのシールドを上げると、司会のゴリと吉川七瀬はびっくり。依頼人として岩城が登場した。
岩城のお宝は愛車のカワサキ「Z1（900SUPER4）」1973。20年ほど前に手に入れたもので、ライトはLEDのヘッドライトに変更。「このバイクに新しいものを付けんのは似合わないなって思って目立たないように軽くメッキをかけた」とこだわりを明かした。ほかにもフロントフォークやマフラーもチタン製に、エンジン排気量も900ccから1135ccにするなどカスタムを加えている。
続けて「岩城さんのこだわりでカスタムしたフルレストア車。往年のカスタムパーツと現代の技術を融合させたクールなZ1です。2000万円だとすぐ買い手が現れると思います」と評した。その評価に岩城も「ここまで言ってくださるなんて思ってなかったから、感激しました」と喜んだ。
なお、TVerで見逃し配信中。16日午後9時54分終了予定。