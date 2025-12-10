ダウ平均は続落 明日のＦＯＭＣの結果と反応待ち＝米国株概況
NY株式9日（NY時間16:20）（日本時間06:20）
ダウ平均 47560.29（-179.03 -0.38%）
S＆P500 6840.51（-6.00 -0.09%）
ナスダック 23576.49（+30.59 +0.13%）
CME日経平均先物 51040（大証終比：+190 +0.37%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。中盤までプラス圏で推移していたものの、中盤に下げに転じている。半面、ナスダックは下げて始まったものの、小幅高に転じた。
トランプ大統領がエヌビディア＜NVDA＞のＨ２００チップの中国への販売を条件付きで承認したと投稿。販売額の２５％を米政府に支払うという条件。ただ、エヌビディアは軟調に推移しており、市場全体も様子見の雰囲気が広がっている。
市場の関心は、明日の年内最後のＦＯＭＣの結果と、その反応待ちといった状況のようだ。利下げ期待の高さがこのところの米株式市場の追い風となっており、短期金融市場では利下げをほぼ確実視している。
ただ、市場はそれを十分に織り込み、ここ数日は来年以降の見通しに注目が集まっている。一部からは、「パウエル議長が今回のＦＯＭＣで、来年以降の利下げペースの減速を示唆するのでは」との声も出ている。根強い高インフレに加え、政府機関閉鎖に伴う米経済指標の欠落が懸念材料となっているという。
アナリストからは「利下げ自体はほぼ確実に見えるが、ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）やパウエル議長の会見が市場の反応を決定づけ、今月残りの相場のトーンを左右する可能性がある」との指摘も出ている。市場は年末ラリーに向けてＦＲＢが追い風を作る展開を期待しているという。
ただ、米株式市場は割高な水準にあり、慎重姿勢が必要だとの警告も根強く出ている。「株式市場は引き続きやや慎重姿勢を維持しており、とりわけ米株式市場ではバリュエーションが非常に高い状態だ」と指摘。足元の株高は、今週のＦＯＭＣで利下げが実施されるとの期待に依存しているが、ＦＯＭＣ内の投票結果の割れや意見の不一致が、２０２６年に３回の利下げが実施されるという市場の期待を揺るがす可能性があると警告している。
なお、この日発表の１０月の米求人件数は予想を大きく上回った。ただし、増加は小売、卸売、医療・ヘルスケアといった一部の業種に限られているほか、採用の落ち込みと解雇の増加が目立ち、労働市場の減速傾向が継続していることも示唆されていた。ただ、米株式市場の反応は限定的となっている。
ドラックストアや医療保険管理など総合ヘルスケアのＣＶＳヘルス＜CVS＞が上昇。取引開始前に２０２３年以来となる投資家説明会を開催し、ガイダンスを更新。通期見通しを上方修正した。
高級住宅建設のトールブラザーズ＜TOL＞が下落。前日引け後に８－１０月期決算（第４四半期）を発表し、売上高は予想を上回ったものの、１株利益は予想を下回った。ガイダンスも公表し、予想を下回る引き渡し戸数を見込んでいることが嫌気されている模様。
バイオ医薬品のキメラ・セラピューティクス＜KYMR＞が下落。５億ドル規模の増資計画を発表した。株式の公募増資を実施する。調達資金は、同社が開発中の前臨床および臨床段階の分解薬パイプラインをさらに前進させるために使用される予定。
靴メーカーのカラレス＜CAL＞が決算を受け大幅安。「スチュアート・ワイツマン」ブランドの希薄化と関税圧力が継続するとしている。
クルーズのバイキング＜VIK＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を７８ドルに設定した。
ダウ平均 47560.29（-179.03 -0.38%）
S＆P500 6840.51（-6.00 -0.09%）
ナスダック 23576.49（+30.59 +0.13%）
CME日経平均先物 51040（大証終比：+190 +0.37%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。中盤までプラス圏で推移していたものの、中盤に下げに転じている。半面、ナスダックは下げて始まったものの、小幅高に転じた。
トランプ大統領がエヌビディア＜NVDA＞のＨ２００チップの中国への販売を条件付きで承認したと投稿。販売額の２５％を米政府に支払うという条件。ただ、エヌビディアは軟調に推移しており、市場全体も様子見の雰囲気が広がっている。
市場の関心は、明日の年内最後のＦＯＭＣの結果と、その反応待ちといった状況のようだ。利下げ期待の高さがこのところの米株式市場の追い風となっており、短期金融市場では利下げをほぼ確実視している。
ただ、市場はそれを十分に織り込み、ここ数日は来年以降の見通しに注目が集まっている。一部からは、「パウエル議長が今回のＦＯＭＣで、来年以降の利下げペースの減速を示唆するのでは」との声も出ている。根強い高インフレに加え、政府機関閉鎖に伴う米経済指標の欠落が懸念材料となっているという。
アナリストからは「利下げ自体はほぼ確実に見えるが、ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）やパウエル議長の会見が市場の反応を決定づけ、今月残りの相場のトーンを左右する可能性がある」との指摘も出ている。市場は年末ラリーに向けてＦＲＢが追い風を作る展開を期待しているという。
ただ、米株式市場は割高な水準にあり、慎重姿勢が必要だとの警告も根強く出ている。「株式市場は引き続きやや慎重姿勢を維持しており、とりわけ米株式市場ではバリュエーションが非常に高い状態だ」と指摘。足元の株高は、今週のＦＯＭＣで利下げが実施されるとの期待に依存しているが、ＦＯＭＣ内の投票結果の割れや意見の不一致が、２０２６年に３回の利下げが実施されるという市場の期待を揺るがす可能性があると警告している。
なお、この日発表の１０月の米求人件数は予想を大きく上回った。ただし、増加は小売、卸売、医療・ヘルスケアといった一部の業種に限られているほか、採用の落ち込みと解雇の増加が目立ち、労働市場の減速傾向が継続していることも示唆されていた。ただ、米株式市場の反応は限定的となっている。
ドラックストアや医療保険管理など総合ヘルスケアのＣＶＳヘルス＜CVS＞が上昇。取引開始前に２０２３年以来となる投資家説明会を開催し、ガイダンスを更新。通期見通しを上方修正した。
高級住宅建設のトールブラザーズ＜TOL＞が下落。前日引け後に８－１０月期決算（第４四半期）を発表し、売上高は予想を上回ったものの、１株利益は予想を下回った。ガイダンスも公表し、予想を下回る引き渡し戸数を見込んでいることが嫌気されている模様。
バイオ医薬品のキメラ・セラピューティクス＜KYMR＞が下落。５億ドル規模の増資計画を発表した。株式の公募増資を実施する。調達資金は、同社が開発中の前臨床および臨床段階の分解薬パイプラインをさらに前進させるために使用される予定。
靴メーカーのカラレス＜CAL＞が決算を受け大幅安。「スチュアート・ワイツマン」ブランドの希薄化と関税圧力が継続するとしている。
クルーズのバイキング＜VIK＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を７８ドルに設定した。