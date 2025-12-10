米１０年債利回り上昇 米求人件数が予想上回る＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 米求人件数が予想上回る＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）

米2年債 3.611（+0.036）

米10年債 4.184（+0.020）

米30年債 4.808（+0.006）

期待インフレ率 2.271（+0.001）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。序盤は下げて始まったものの、この日発表の米求人件数が予想を上回ったことで、利回りは上昇に転じた。一方、米求人件数は採用の落ち込みと解雇の増加が目立っており、労働市場の減速傾向が継続していることも示唆されている。



ただ、明日のＦＯＭＣの結果待ちの雰囲気も強く方向感は出ていない。



なお、この日は１０年債入札が実施されたが、最高落札利回りと発行日前利回り（ＷＩ）は同水準だったことから反応は限定的だった。



２－１０年債の利回り格差は+５７（前営業日：+５９）。



＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.175％（WI：4.175％）

応札倍率 2.55倍（前回：2.43倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

