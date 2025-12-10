5代目『ミスSPA!2025グランプリ』3人がビキニを初披露 初々しさ全開グラビア公開【プロフィール掲載】
5代目『ミスSPA!2025グランプリ』の、るか、空見みあ、三木優彩が、9日発売の『週刊SPA!』12月16・23日合併号に登場した。ミスSPA!オーディション2025を勝ち抜いた3人が、沖縄でフレッシュなビキニ姿を初披露し、誌面を爽やかに彩っている。
【別カット】ビキニ姿を披露『5代目・ミスSPA!2025グランプリ』るか、空見みあ、三木優彩
本企画では、初々しさが弾ける3人のビジュアルが並び、グランプリ受賞者として新たなスタートを切った姿が収められた。誌面は水着カットが中心で、各自のキャラクターが表れる表情やポージングが印象的だ。
るかは身長161センチで、B90W60H88というプロポーションの持ち主だ。コスプレイヤーとして活動しながら撮影会モデルとしての実績も積み、普段は歯科衛生士として働く一面もある。コスプレやカフェ巡りを趣味としており、多彩な活動スタイルが魅力になっている。
空見は大阪府生まれで、身長163センチ、B93W58H90の抜群のスタイルを持つ。グラビア活動に加えて声優としてもキャリアを広げており、コスプレやアニメ鑑賞を楽しむなど、カルチャーへの造詣も深い。
三木は1999年生まれの大阪府出身。身長160センチで、B82W62H86というメリハリのある体型が特徴だ。クラシックバレエと英語が特技で、カラオケやゲーム、eスポーツ観戦を趣味に挙げるなど、アクティブさと柔軟な表現力を併せ持つ。
同号では、表紙を飾る上西怜による「美女地図」企画、さらに人気企画「グラビアン魂」に櫻井おとのが登場するなど、多彩なラインナップが並んでいる。
【別カット】ビキニ姿を披露『5代目・ミスSPA!2025グランプリ』るか、空見みあ、三木優彩
本企画では、初々しさが弾ける3人のビジュアルが並び、グランプリ受賞者として新たなスタートを切った姿が収められた。誌面は水着カットが中心で、各自のキャラクターが表れる表情やポージングが印象的だ。
空見は大阪府生まれで、身長163センチ、B93W58H90の抜群のスタイルを持つ。グラビア活動に加えて声優としてもキャリアを広げており、コスプレやアニメ鑑賞を楽しむなど、カルチャーへの造詣も深い。
三木は1999年生まれの大阪府出身。身長160センチで、B82W62H86というメリハリのある体型が特徴だ。クラシックバレエと英語が特技で、カラオケやゲーム、eスポーツ観戦を趣味に挙げるなど、アクティブさと柔軟な表現力を併せ持つ。
同号では、表紙を飾る上西怜による「美女地図」企画、さらに人気企画「グラビアン魂」に櫻井おとのが登場するなど、多彩なラインナップが並んでいる。