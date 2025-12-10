温厚芸人が見せた“裏の顔”に出演者も驚き！酔っぱらい相手に威圧的態度…「加害者だよ（笑）」

本日12月10日（水）の『かまいガチ』は、好評企画「キレ王決定戦」の第2弾が放送。

普段は優しいイメージのある“ナメられ芸人”たちが集結し、本当はキレたら怖い一面があることをトーナメント形式の大会で見せつける。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回参戦する“ナメられ芸人”は、山内健司（かまいたち）を筆頭に、アタック西本（ジェラードン）、ジャンボたかお（レインボー）、和田まんじゅう（ネルソンズ）の4人。

普段は温厚な4人のキレっぷりに、審査員の郄地優吾（SixTONES）も「怖いって〜〜！」とガチで震え上がることに。

◆四者四様、激昂止まらぬ大接戦！

第1試合「迷惑配信者にキレろ」では、山内と和田が対決。迷惑配信者の容赦ない煽りを受け、山内が命がけのキレっぷりを披露する。

自慢の服や、嫁との動画配信をいじられ、血管が破裂しそうな勢いでブチギレ。

慣れない大声を上げて喉を酷使した結果、収録中ずっと声が飛んでしまう緊急事態に。

かたや、和田も柄にもなく取り乱す。

挑発に乗って、自身の給料を暴露してしまったり、うっかり手が出てしまったりするなど、想定外のリアクションを連発する。

第2試合「酔っぱらいにキレろ」で対決した西本とジャンボも、初っぱなからヒートアップ。

西本は、郄地が「初めて角刈りが似合ってるかもしれない」と感心するほどの凄みを利かせて酔っぱらいを圧倒する。

さらには、理不尽にギャグを要求された西本が「芸人が一番偉いんだよ！」と謎の反論をするまさかの展開も。「二番目に偉いのは？」と聞かれるや、“奇跡の回答”で爆笑をかっさらう。

一方、ジャンボが見せた“裏の顔”には、モニタリングしていた出演者一同も驚き。

「普段から正義感が強い」というジャンボだが、酔っぱらいを徹底的に抑え込む威圧的な態度には、もはや正義感のかけらもない？ 出演者たちからは「加害者だよ（笑）！」とのツッコミが止まらない。

優勝を目指し、激昂する4人。はたして、本当に怖いのは誰なのか？

誰が勝ってもおかしくない大接戦の行方、そしてめったに見られない渾身のキレざまに注目だ。

◆激闘に郄地＆濱家も大興奮！

「キレ王」の名誉を勝ち取るべく、全力で勝負に挑んだ芸人たち。

収録後には山内から「出し切りました」、西本からは「スッキリしました」など、充実感あふれるコメントも次々と飛び出す。

そんな今大会では、郄地も「感動大作！」とうなり、盛大な拍手を送った“歴史的な一幕”も。

収録を終えた後も、郄地は「魂の削り合いって、感動するものがありますよね。この現場に来るまで知らなかったです」と、興奮冷めやらぬ様子。

郄地とともに大会を見届けた濱家も「まさか『キレ王』で感動するとは…熱い戦いでした！」と、驚きを隠せない展開に注目だ。