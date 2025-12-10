17歳カールが欧州CL3戦連発!! バイエルンがスポルティングに逆転勝利、終盤に日本人対決も実現
[12.9 欧州CLリーグフェーズ第6節 バイエルン 3-1 スポルティング]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は9日、リーグフェーズ第6節を各地で行い、バイエルン(ドイツ)がスポルティング(ポルトガル)を2-1で破った。後半の立ち上がりに先制点を献上したが、同20分からのわずか4分間で逆転。17歳のMFレナート・カールが第3節クラブ・ブルージュ戦(◯4-0)、前節アーセナル戦(●1-3)に続いて出場3試合連続ゴールを挙げ、これが決勝点となった。
試合は前半5分、バイエルンがさっそく魅せた。FWマイケル・オリーズのカットインでバイタルエリアを攻め込み、左サイドに展開すると、DFヨシプ・スタニシッチのスルーパスにMFセルジュ・ニャブリが反応。折り返しのパスを受けた17歳のカールが左足コントロールショットを突き刺した。だが、ニャブリがオフサイド。直近の欧州CLで出場2試合連続ゴールのカールだが、早々の3戦連発とはならなかった。
それでも攻めるバイエルンはその後、深く押し込んだ攻撃からMFヨシュア・キミッヒが高い位置に顔を出し、積極的にボックス内に浮き球を送り込む。前半17分にはキミッヒのファーサイドへのクロスをニャブリがヘディングで折り返すと、ゴール前のFWハリー・ケインにはわずかに合わなかったが、またもカールが惜しいシュートを放った。
一方的に攻め立てるバイエルンは前半24分、ニャブリのカットインシュートが枠内を襲うが、これはGKルイ・シウバのスーパーセーブに阻まれる。すると同28分、スポルティングはDFウスマン・ディオマンデのスルーパスにMFジョニー・カタモが抜け出すと、グラウンダークロスにFWルイス・スアレスが反応。だが、DFヨナタン・ターの危機察知に阻まれ、ゴールに向かったボールもGKマヌエル・ノイアーが冷静に処理した。
その後もバイエルンの優勢が続く中、前半37分には中盤で攻守の切り替えが続いた後、バイタルエリアで前を向いたケインが左足で狙うも、これは左ポストに弾かれる。また同42分にはオリーズのクロスにスタニシッチが合わせるも、ヘディングシュートは惜しくも枠外。同44分、カールが猛烈なドリブル突破で相手DFを抜き去り、右足シュートを放ったが、これもルイ・シウバに阻まれ、0-0でハーフタイムを迎えた。
そうして迎えた後半はバイエルンがプレッシングの勢いを強めたが、スポルティングが先に試合を動かした。スポルティングは同9分、MFアリソン・サントスが自陣でターンして前を向き、スルーパスにMFジョアン・シモエスが抜け出すと、シモエスはJ・ターを抜き去ってゴール前にクロスを配球。これにキミッヒが足を伸ばしてクリアを試みると、蹴ったボールがゴールマウスに吸い込まれ、オウンゴールとなった。
それでも後半21分、バイエルンがセットプレーから追いついた。右からのCKをオリーズがファーサイドに送ると、ゴール前の混戦で競り合いが続くなか、ニャブリがフリーで反応。右足ダイレクトボレーで丁寧に突き刺し、1-1とした。
さらにバイエルンは後半24分、J・ターが高い位置でボールを奪い取り、キミッヒがすぐさま右サイドに展開すると、オリーズがさらに右へとつなぎ、DFコンラッド・ライマーがワンタッチでクロスボールを配球。ニアに走り込んだカールが左足で完璧なトラップを見せると、右足ボレーでゴールに突き刺し、瞬く間に2-1と逆転した。カールはこれで欧州CLで出場3試合連発。17歳290日という史上最年少での快挙となった。
勢いを取り戻したバイエルンは後半32分、右のショートコーナーからキミッヒがファーサイドにクロスを送り込むと、ニャブリがヘディングで折り返し、これにJ・ターが反応。ダイレクトボレーで突き刺し、3-1とした。
バイエルンは後半43分、DF伊藤洋輝が左サイドバックで途中出場し、今季の欧州CL初出場。また同じタイミングで長期離脱明けのDFアルフォンソ・デイビスも復帰後初出場を飾り、スタンドから大きな拍手が送られた。対するスポルティングも同45分、MF守田英正が出場し、終盤に日本人対決が実現した。
そのまま試合はタイムアップ。バイエルンがスポルティングとの上位対決を制し、今大会の戦績を5勝1敗とした。一方のスポルティングは3勝1分2敗となり、プレーオフ圏に転落した。
