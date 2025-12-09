カルティエ「サントス」新作を祝したヴィジュアル　高良健吾、HIMI、松田翔太、村上虹郎を撮り下ろし

「カルティエ（Cartier）」が、「サントス ドゥ カルティエ」の新作チタニウムモデルの発売を祝し、「NOT ROUND, BUT SANTOS」をコンセプトとしたヴィジュアルとムービーを公開した。

新作チタニウムモデルは、「サントス」ウォッチをベースに、スティールよりも43%軽く、1.5倍硬いチタニウムを採用。巻き上げリューズにはブラックスピネルをあしらい、全面マイクロビーズブラスト仕上げのマットな素材感がチタニウムの深みのある色合いを際立たせたデザインとなっている。

ヴィジュアルの撮影は都内で開催されたイベント内で行われ、高良健吾、HIMI、松田翔太、村上虹郎をメインに、フォトグラファーTAKAYと映像ディレクターNobu Arakawaが撮り下ろした。個性あふれるゲストを通して、サントスの自由で革新的な世界観を表現している。

イベントでは、盆栽アーティスト小島鉄平率いる「TRADMAN'S BONSAI」によるライブ剪定、ラムダン・トゥアミとKnxledgeのDJパフォーマンス、イノベーティブレストラン「Kabi」によるフード＆ワインのペアリングなどが行われた。