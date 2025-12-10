¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¡ÈÂ¨¶½ÃË½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÉÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¡ªÍµÈ´ÆÆÄ¤Î¡È¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡É¤Ï¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¡ª
ËÜÆü12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á8»þ35Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¨¶½ÃË½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤í¡ª¤ª¤â¤·¤íÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤Î¿ÍÁª¼ê¸¢¡×¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¢£¡ÖÂ¨¶½ÃË½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤í¡ª¤ª¤â¤·¤íÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤Î¿ÍÁª¼ê¸¢¡×
¤¯¤¸°ú¤¤ÇÂ¨¶½ÃË½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¡ª Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¸µ¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÌÌÇò¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¤êÍµÈ¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡£
¤¯¤¸°ú¤¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤È¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¡¦¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤Æº¤ÏÇ¡£°ìÊý¡£°ÂÂ¼¤ÏµÞ¤¤¤Ç¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¤Ë¶î¤±´ó¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
ËÌÍÛ¡¦°ºÀî¤È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦»³ËÜ¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃË½÷¤ÎÀßÄê¤Ç¥Ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¡£¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤ÏÉ¬¸«¡£
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢A¥Þ¥Ã¥½¡¦²ÃÇ¼¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·ÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦ÌîÅÄÊ±¤¹¤ëÆæ¤ÎÃËÀ¤¬¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¥«¥Ã¥×¥ë¤ò±é¤¸¤ë¥·¥½¥ó¥Ì¡¦¤¸¤í¤¦¤È¤ä¤·¤íÍ¥¤Ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ø¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¸À¤¦Èà»áÌò¡¦¤¸¤í¤¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÈà½÷Ìò¡¦¤ä¤·¤í¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤¬¡Ä¡£¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê2¿Í¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËÍµÈ¤Èº´Æ£¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£
¿Æ»Ò¤ËÊ±¤·¤¿¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¦±üÅÄ¤È¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¡¦¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥³¥í¥Ã¥³¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿¹¤ÎÃæ¤ò¤ª»¶Êâ¡£¿¹¤ÎÃæ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤¬Ìµ¼Ùµ¤¤ËÉã¿Æ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢Éã¿Æ¤ÎÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÖÅú¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡×
ÍµÈ¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éð¾¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿ÊÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¤ò¤¹¤ë¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡×¡£ºîÉÊ¤ÏÍèÇ¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ØÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡Ù¤È¤·¤Æ¸ø³«¡£
º£²ó¤Ï¥·¡¼¥ó¢¡Ö·èÀïÁ°Ìë¤ÎÍÊÉÂâ¡×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø2¿Í¤ÎÃç´Ö¡¢ÍÊÉÂâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£Àï¤¤¤òÁ°¤Ë³Ð¸ç¤ÎÉ½¾ð¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Î±éµ»¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×·à¾ìÈÇ¤Î¤â¤¦1¤Ä¤Î½ÅÂçÈ¯É½¤â¡ª
MC¡§ÍµÈ¹°¹Ô
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§º´Æ£ÛÙÎ¤
½Ð±é¼Ô¡§°ºÀîÈþÊæ»Ò¡ÊËÌÍÛ¡Ë¡¢ÈÄÁÒ½ÓÇ·¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¡¢¹õÂô¤«¤º¤³¡Ê¿¹»°Ãæ¡Ë¡¿ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¡¢²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢Èø·Áµ®¹°¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¾®µÜ¹À¿®¡Ê»°»ÍÏº¡Ë¡¢¥·¥½¥ó¥Ì¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢»³ËÜ¹À»Ê¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ë¡¿¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¡Ê¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡Ë¡¢¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡Ê¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê³¿Äâ¡Ë¡¢¿¢ÅÄ»çÈÁ¡Ê¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡Ë¡¢¤¨¤¤¤¸¡Ê¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ë¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¢±üÅÄ½¤Æó¡Ê¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡Ë¡¢²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½¡Ë¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¢¼þÊ¿º²¡Ê¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡Ë¡¢¹âÌÚ¤Ò¤È¤ß¢þ¡Ê¤Ý¤ó¤Ý¤³¡Ë¡¢ÄØµ´ÅÛ¡¢Ä»µï¤ß¤æ¤¡¢¥Ê¼ò½í¡¢¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¡¢Ä¹Ã«Àî²íµª¡Ê¶Ó¸ñ¡Ë¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡¢¿®»Ò¡Ë¡¢Ê¿Ìî¥Î¥é¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡¢¤ä¤·¤íÍ¥¡¢µÈ½»¡¿¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¡¤Û¤«