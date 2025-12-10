2026年1月10日（土）よる7時〜8時54分 日本テレビ系にて「歌唱王 〜第13回大会 全日本歌唱力選手権〜」を放送。

2013年に誕生し今回で13回目を迎える「歌唱王」。日本一の歌声を決める今大会では、これまでも多くのスターが誕生してきた。2015年に出場した木下晴香さんは、実写映画「アラジン」のジャスミン役の声優を担当。そして、日本テレビ系大型音楽特番「THE MUSIC DAY」では、2019年に優勝した駒津柚希さんが世界的ギタリストのMIYAVIとセッション。さらに、X JAPANのYOSHIKIが特別審査員として参加した2023年の参加者からは、圧巻の歌声を披露したCocomi、Emi、Michelle、Hinataが女性ボーカルグループ・美麗-Bi-ray-としてアーティストデビュー！

そんな“スター”が誕生する「歌唱王」。今回は、大会委員長に南原清隆、審査委員長に秋元康、そして司会に、adieuとして歌手活動も行う、俳優・上白石萌歌の出演が決定！

“歌”を愛するMCが見守る中、未だかつてないハイレベルな戦いが開幕。優勝者には賞金総額100万円と、秋元康プロデュースの楽曲をプレゼント。優勝者は番組史上初、秋元康プロデュースの楽曲を放送当日に披露！

家族に背を押される者、リベンジを誓う者、夢を追い続ける者……歌声の頂、“歌唱王”となり、スターとなる人間は一体誰なのか!? こんな時代だからこそ届けたい歌声が、それぞれの想いを乗せてぶつかり合う！

■豪華審査員・ゲストが登場！

“歌唱王”を目指す12人の出場者を審査するのは、日本のエンタメ＆音楽界で活躍する超豪華審査員7名！

＜審査委員長＞

様々なジャンルの楽曲の作詞を手がけ、AKB48や乃木坂46など、数々のアイドルグループをヒットさせてきた作詞家/音楽プロデューサー 秋元康

＜審査員＞

松任谷由実のコーラスを務め、数々のアーティストのボイストレーナーも務める 今井マサキ

元宝塚月組トップスター！圧倒的な存在感でステージを魅了し続ける 真琴つばさ

ソロデビューから56年！日本を代表するパワフルボイスシンガー 松崎しげる

日本の演歌界を代表する若き実力派！圧巻の歌唱力で紅白歌合戦にも出場した 丘みどり

国民的アニメ主題歌も手掛けるシンガーソングライター・作曲家 井上ヨシマサ

演歌歌手「水谷千重子」として明治座・博多座・新歌舞伎座42公演を完走した 友近

さらに、出場者を応援する豪華ゲストも参戦！

昨年デビュー20周年を迎え、今年初のソロツアーも完走！第一線で輝き続けるSUPER EIGHT 横山裕

鋭いツッコミで愛され、自身も歌をこよなく愛するお笑い芸人 パンサー 向井慧

国民的アイドルグループAKB48の中心メンバー！抜群のパフォーマンスでセンターも務め、次世代を担うAKB48 小栗有以

「第13回 歌唱王」ぜひ、お楽しみに！

公式HP：https://www.ntv.co.jp/kasyou/

公式Ｘ：@kasyou_1210