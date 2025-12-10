12月20日（土）よる11時〜12時 日本テレビ系で放送「Google Pixel presents ANOTHER SKY」は、Mrs. GREEN APPLEをゲストに迎え、1時間のスペシャルでお送りする。

毎年メンバーだけでクリスマス会を開いているMrs. GREEN APPLEが、デビュー10周年を迎えた今年、世界最大規模と言われるクリスマスマーケットが開かれる冬のドイツで、3人だけのクリスマスパーティーを開く！

フランクフルトに到着した3人はドイツを代表する名所や文化に触れ、伝統料理を味わうなどドイツを堪能。さらにメンバーそれぞれの単独行動にも密着。大森元貴は「哲学」、若井滉斗は「サッカー」、藤澤涼架は「フルート」にまつわる場所を訪れる。

さいごは3人揃ってクリスマスマーケットへ！3人だけのクリスマスパーティーで、メンバーそれぞれの今の想いと、これから見据える未来を紐解く。

番組公式YouTube：https://www.youtube.com/@anothersky_ntv

番組公式Instagram：@anothersky_ntv

番組公式Ｘ：@anothersky_ntv

番組公式TikTok：@anothersky_ntv