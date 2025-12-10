本日12月10日（水）よる8時35分〜9時54分 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、ムロツヨシ、板倉可奈・川本笑瑠・佐野愛花・増田彩乃（CUTIE STREET）らをゲストに迎え「どこかで聞いたことがある音イントロクイズ」、ヒロミらをゲストに迎え「私が今年買ってよかったものクイズ」をお送りする。

「どこかで聞いたことがある音イントロクイズ」では、このクイズに初挑戦のムロが「やったことないんでちょっとわからない」と不安げな様子。最下位になったチームへの恒例の罰ゲーム“一年間○○禁止”が、この季節ならではの「鍋のシメ禁止」になると、「みなさんより鍋やるんですよ！」と猛反発。なんとしてでも罰ゲームを回避しなければならないムロだが、まったく答えられず、同じチームのノブが「ムロさんが手も足も出てない！」とオロオロ。ムロは「悔しい気持ちが生まれない」と呆然となる。

一方のCUTIE STREETは、同じチームの山内健司から「ワーキャー言われてると思うんですけど、結果出してもらわないとダメなんですよ」と厳しい一言。ところが、次々に正解を出し絶好調。「なんで知ってるの!?」とまさかの音を当てる場面も！芸人チームも難問を当てるなど、追い詰められたムロは「なんも言えねえ」と諦めムードになってしまう。さらには、「責任を感じますね。難しい年ごろになった」と、数年前まではテレビでイジられる側だったにも関わらず、今ではまったくイジってもらえない立場になったことへの苦悩を口にし始める。

前回正解しすぎて小道具のお面をかぶらされてしまった濱家隆一には、対策としてさまざまな小道具を用意。にもかかわらずまったく正解が出せず絶不調。大悟からのムチャブリで、ある小道具を渡されると「なんでかわかんないけど、何も思い浮かばない」と頭が真っ白に。そして、今回もMCのとにかく明るい安村が独自のルールをたびたび発動し、最終戦では激戦の展開に！果たして最下位はどのチームなのか？

「私が今年買ってよかったものクイズ」では、芸能人が今年買ってよかったものをクイズ形式で出題。正解したチームはその商品をゲットすることができる。

田辺智加（ぼる塾）は「めちゃくちゃ美味しい。お子様からお年寄りまで食べやすい」と絶品のスイーツを紹介。サーヤ（ラランド）は「感動するお豆腐」を絶賛。「目つぶって食べたら豆腐と思わない」というその豆腐を正解チームが試食すると、まさかの味に驚愕してしまう。

長嶋一茂が紹介するのは2つ。1つは長嶋が「反省しています」というモノ。そして、もう一つの「20万円の超高性能○○」をめぐって正解チームの内乱が勃発！そのほか、横澤夏子やギャル曽根の主婦ならではの便利グッズや、キャンプ好きなヒロミがオススメのグッズも。ぜひお見逃しなく！

＜番組概要＞

12月10日（水）よる8時35分〜9時54分 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

【ゲスト】

ムロツヨシ、板倉可奈・川本笑瑠・佐野愛花・増田彩乃（CUTIE STREET）、とにかく明るい安村、野呂佳代、澤部佑（ハライチ）、タイムマシーン3号、アタック西本（ジェラードン）、池田美優、長谷川忍（シソンヌ）、佐々木美玲、ヒロミ、野々村友紀子

【VTR出演】

横澤夏子、ギャル曽根、長嶋一茂、松丸亮吾、サーヤ（ラランド）、田辺智加（ぼる塾）

【進行アシスタント】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：藤崎一成、柏原萌人

演出：古立善之

■番組公式SNS

X @chidokama

Instagram @chidokama

TikTok @chidokama