青森県で震度6強を観測した地震から1日。被害の状況が見えてきました。各地で見られたのは「断水」の被害です。冬本番となる中で、生活に深刻な影響を与えていました。

■地震で全焼 住人語る一部始終

9日、ときおり雪が舞った青森市。何かを探すように歩いていたのは、吉川沙谷仁さん（36）。そこは、実家があった場所でした。

吉川沙谷仁さん（36）

「2階で火事が起きて…」

9日未明に撮影された映像に映る煙を上げて燃え続けている家は、吉川さんの実家です。

吉川さんの家族と、親のきょうだいの家族の2世帯で暮らしていた家は、地震の影響で火災が発生。親戚の65歳の男性が、顔にやけどを負いました。

8日午後11時15分ごろ、東北・北海道を襲った最大震度6強の地震。一時、津波警報も発表されました。

当時、吉川さんは家にいて…。

──当時はどういった状況？

火災が起きた家の住人 吉川沙谷仁さん（36）

「地震が起きて、リビングでニュースを見ていた。停電が起きてブレーカーをあげようと思ってブレーカーの方に向かったんですけど、その最中に焦げ臭いにおいがして。外に出たときに家の上から白い煙が出てて、親に『火事だー！』って言って」

──持ち出せたものは？

吉川沙谷仁さん（36）

「財布とスマホ。身に着けていたので。逃げるとき持つようにしてる」

──服は？

吉川沙谷仁さん（36）

「これは借りて今着てる」

身の危険を感じて、逃げることを優先したといいます。

──思い入れの品が？

吉川沙谷仁さん（36）

「アルバムもあったり大事なものもあったり。いっぱいあった。家族のもあったし」

火災の原因とみられているのが、カセットコンロ。

吉川沙谷仁さん（36）

「カセットコンロを使っているときに地震が起きて、棚にあったものが落ちてきたらしい。それで火がついた。どうしようもないですね、これは。なんとも言えないですね」

■断水で…雪をとかして生活用水に

生活の影響は、他でも…。

七戸町にできていたのは、給水所。町内の一部地域で断水が発生していました。こうした中、雪国ならではのやり方でどうにか対策を取る住民も…。

木村悠平さん（34）

「家の周りに積もった雪を集めてとかして生活用水に使おうと」

9日未明から続いているという断水。

自宅が断水 木村悠平さん（34）

「子どもが3人いるんですけど一番下が1歳になったばかり。飲み水は確保してるのでミルクは作れるけど、ミルク飲ませたあとの哺乳瓶洗ったりとか、トイレ・洗濯・食器を洗う水が足りてない」

木村さん宅にあるのは2リットルのペットボトル4本。もともと飲み水として買ったものではありませんでした。

自宅が断水 木村悠平さん（34）

「私にんにく農家で黒にんにく作っている。それに使う水だった」

本来の用途は青森の名産「黒にんにく」を生産するための水。にんにくを熟成させるためには水が欠かせないといいます。このまま断水が長続きすれば、収入源である黒にんにくも作れなくなるといい…。

断水したにんにく農家 木村悠平さん（34）

「（給水場あるので）生活用水は足りると思うが、農業用水とか結構な量となると厳しいかな」

その後、断水は復旧したということです。

■地震の衝撃 病院や学校も

地震から一夜明け、見えてきた各地の被害。むつ市の病院では…。

病院の事務局長

「上からジャーっと。じゃぶじゃぶ状態」

天井が剥がれて穴が空き、水がしみた跡も。地震の影響でスプリンクラーが故障し、入院病棟が水浸しになったといいます。その影響で…。

病院の事務局長

「水が漏れて床にまで来ているので漏電の心配。ブレーカーを落としているので医療行為できない」

133床のベッドが使えなくなり、入院患者30人以上が市外に転院することになったといいます。

病院の事務局長

「スピード感をもって対応して、まずは患者さんの安全確保に努めたい」

八戸市内の高校では、床に本が散らばっていました。至る所で本棚も倒れてしまっています。

八戸西高校 教頭

「ここで生徒が本を読んでいたらおそらく大けがをしたと思います」

けがをした生徒や職員はいなかったといいますが…。

八戸西高校 教頭

「休校が続くものと考えています」

■地震によるけが人、少なくとも51人に

地震によるけが人も出ています。

北海道では避難中の73歳の女性が凍結した路面で転倒し左腕を骨折するなど11人がけが。青森県で36人、岩手県で4人のけがが確認されていて、少なくともあわせて51人にのぼっています。

■大規模な地震が起きる可能性 警戒を

そして今回、初めて発表されたのが「北海道・三陸沖後発地震注意情報」。大規模な地震が起きる可能性が、平時より相対的に高まっているとして、気象庁が警戒を呼びかけています。

9日夜、八戸市のホームセンターには、備えをしに来た人が。

「簡易トイレあったらなと見に来ました。来なきゃいいなと思うけど、これ以上の地震が来たときを考えると、できることをやっておくしかないかな」

