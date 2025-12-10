Mrs. GREEN APPLE、『アナザースカイ』SPにゲスト出演 冬のドイツで3人だけのクリスマスパーティー！
12月20日23時放送の『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（日本テレビ系）は、Mrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）をゲストに迎え、1時間のスペシャルを届ける。
【写真】Mrs. GREEN APPLEと一緒に過ごすクリスマス
同番組は「忘れられない空がある」というコンセプトのもと、多種多様なヒストリーを持つゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCの今田耕司と堀田真由がゲストと共にロケの映像を見ながら、ゲストのさらなる本音や裏話を引き出していく。
毎年メンバーだけでクリスマス会を開いているMrs. GREEN APPLE。デビュー10周年を迎えた今年は、世界最大規模と言われるクリスマスマーケットが開かれる冬のドイツで、3人だけのクリスマスパーティーを開く。
フランクフルトに到着した3人はドイツを代表する名所や文化に触れ、伝統料理を味わうなどドイツを堪能。
さらにメンバーそれぞれの単独行動にも密着。大森は「哲学」、若井は「サッカー」、藤澤は「フルート」にまつわる場所を訪れる。
最後は3人そろってクリスマスマーケットへ。3人だけのクリスマスパーティーで、メンバーそれぞれの今の思いと、これから見据える未来をひもとく。
『Google Pixel presents ANOTHER SKY SP』は、日本テレビ系にて12月20日23時放送。
