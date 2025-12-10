えなこ「夏みたいに見えるけど12月の海です」 グラビア魂に称賛の声
人気コスプレイヤーでグラビアでも活躍するえなこが、9日にインスタグラムを更新。どう見ても真夏にしか見えない真冬のショットを公開し、ファンを驚かせた。
【写真】「グラビアって大変！」一目で分かるえなこの写真
えなこが公開しているのは、青い空に白い雲が浮かぶ晴れ上がった海辺で、青字に白いラインが入ったビキニ姿の自身がたたずむポートレート。夏ごろと思えば何の変哲もない写真だが、えなこは「夏みたいに見えるけど12月の海です（気温10度）」と説明している。
コメント欄には、極寒の中でビキニを着用するえなこに対して、ファンから「役者魂に脱帽です」「これは身体を張ったお仕事だね！」といった声のほか、「風邪引かなかった？身体が資本だから気を付けてね」「えなこりんの水着姿見れるのは嬉しいけど風邪ひかないでね」といった体調を気遣う声も寄せられている。
■えなこ
1994年1月22日生まれ。愛知県出身。コスプレイヤーとして雑誌グラビアへの登場や写真集の出版などを行う一方、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie -パルラマジ-」を立ち上げ、翌年には内閣府からクールジャパン・アンバサダーに任命されている。
引用：「えなこ」インスタグラム（@enakorin）
【写真】「グラビアって大変！」一目で分かるえなこの写真
えなこが公開しているのは、青い空に白い雲が浮かぶ晴れ上がった海辺で、青字に白いラインが入ったビキニ姿の自身がたたずむポートレート。夏ごろと思えば何の変哲もない写真だが、えなこは「夏みたいに見えるけど12月の海です（気温10度）」と説明している。
■えなこ
1994年1月22日生まれ。愛知県出身。コスプレイヤーとして雑誌グラビアへの登場や写真集の出版などを行う一方、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie -パルラマジ-」を立ち上げ、翌年には内閣府からクールジャパン・アンバサダーに任命されている。
引用：「えなこ」インスタグラム（@enakorin）