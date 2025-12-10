「ガチでムリ」異例解雇から3年のグラビア美女、“殺傷力”高めピッタピタ衣装に反響
元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが9日、自身のインスタグラムを更新し、ボディラインを強調したニットのワンピースを公開しファンを喜ばせている。
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
そんな椚は今回、「2025お尻に追い打ちをかけていきたい!!」と元気よく、白いニットでアンダーはパンツになっているワンピース姿を公開。1枚目は前からの写真だが、2枚目以降では自慢のヒップを強調したショットとなっている。
コメント欄には「ケツの殺傷能力 ヤバい」「どう見てもデカい」「本当可愛過ぎてヤバい」「最高！」といった声が寄せられている。
引用：「椚マイカ」インスタグラム（＠nemi__goro）
