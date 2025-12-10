『ちょっとだけエスパー』“四季”宮崎あおい、ラストで衝撃行動 ネット悲痛「ODやめて…」「闇堕ち!?」（ネタバレあり）
大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第8話が9日に放送され、ラストで四季（宮崎あおい）が衝撃的な行動に出ると、ネット上には「ダメだよー」「ODやめて…」「四季ちゃん闇堕ち!?」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】フミト（岡田将生）と四季（宮崎あおい）の衝撃的な未来も明らかに！
円寂（高畑淳子）、桜介（ディーン・フジオカ）、半蔵（宇野祥平）はノナマーレを解雇され、社宅から出されることに。しかし文太（大泉）だけは解雇されず、兆（岡田将生）から新たなミッションが下される。文太は「やるはずがないだろう!!」と怒りをあらわにするが、兆は「あなたも、このミッションをやるしかないんです」と譲らない。
訝しげな表情の文太に対して兆は、10年後のある日、四季が死ぬことを告げる。その未来を阻止するためならば、1000万人の命を犠牲にすることも厭わない兆は、孤立した人々を操り、四季の死を避けるため、2055年から介入していたのだ。
全てを知った文太は、兆からの最後のミッション“四季にナノレセプターを飲ませる”を遂行しようとする。飲めば10年後の悲劇を回避できる可能性はあるが、この半年の記憶を失って文太たちのことは忘れてしまう。それでも文太は愛する四季を救うためにナノレセプターを渡して、彼女の前から立ち去る…。
しかし文太と兆の願いとは裏腹に、四季はナノレセプターの使用を拒否。さらに自分が死ぬ未来のことを知ってしまった彼女は、エスパーの発現と引き換えに危険な副作用をともなうEカプセルを次々と口に放り込むのだった。
ラストで描かれた四季の衝撃的な行動に対して、ネット上には「ヤケになったらダメだよー」「オーバードーズはまずいですよ」「EカプセルのODやめて…」「四季ちゃん闇堕ち!?」「衝撃がすごい…ど、どうなるの？」といった反響が集まっていた。
※宮崎あおいの「崎」の字は正確には「たつさき」
