『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』急展開ラストにネット驚き「怖いよー」「逃げろ!!!」（ネタバレあり）
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第10話が9日に放送され、ラストで急展開を迎えると、ネット上には驚きの声が多数が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】成瀬（白岩瑠姫）に接触する沙織（新川優愛）
成瀬（白岩瑠姫）の制止を振り切り、新堂家の秘密にたどり着こうと危険に身をさらすレイコ（齊藤）。そんななか、亡くなった優奈（大友花恋）の夫・明彦（内藤秀一郎）が、沙織（新川優愛）とホテルで密会する姿を目撃してしまう。
優奈の死を誰よりも悲しんでいたはずの明彦が、あろうことか優奈を殺した沙織と裏で関係を持っていた。許しがたい裏切りに、レイコはわき上がる怒りを抑えることができない。
翌日、レイコは空（佐藤大空）を迎えに幼稚園へ。そこに待ち構えていた沙織から、空の本当の母親ではないことを暴露され、ママ友たちの前で窮地に陥ってしまう。沙織は空の実母・さち（加藤小夏）の存在を突き止め、レイコが空を預かったいきさつを、大金を渡して聞き出していたのだ。
レイコは自分の正体が暴かれるのも時間の問題だと悟り、復讐のタイムリミットがすぐそこに迫っていることに焦りを募らせる。数日後、再び動き出したレイコは、玲子（水野）の名前で明彦にメールを送ると「話したいことがある」と人目のない教会に誘い出す…。
そんな第10話のラストでは、沙織が成瀬に接触。沙織は「この女、知ってる？」とレイコの写真を成瀬に見せる。成瀬が黙っていると、沙織は「あと、この女も」と整形手術前の玲子の写真を見せるのだった。
沙織がレイコの正体にたどり着いたところで第10話が幕を下ろすと、ネット上には「沙織怖いよー」「おい成瀬!!!逃げろ!!!」「成瀬先生とレイコさんの秘密を？知ってるの？」「なんでバレたんだろう？？」「いったいどうやって調べたんだ？」などの声が集まっていた。
