ドリブンズ園田賢のYouTubeに“大物俳優”が登場し騒然「なんでいるんだｗ」
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」赤坂ドリブンズの園田賢（最高位戦日本プロ麻雀協会、以下最高位戦）の公式YouTubeチャンネル「その研 -園田賢の麻雀研究所」の9日から10日にかけてのライブ配信に、俳優の東出昌大が登場。突然の人気俳優の登場に、コメント欄やSNSが騒然となった。
【動画】なんなん…園田賢の検討配信に東出昌大が登場！
この日の「Mリーグ」の2試合目に登板し、惜しくも2着に終わった園田。登板日恒例となっているYouTubeでの検討配信には、園田と助手・鈴木聡一郎（最高位戦）と共に冒頭から東出が登場した。
園田と東出は共通の知人である将棋棋士・藤森哲也を介して知り合ったそうで、東出はすでに園田のYouTubeの有料のメンバーシップにも登録しているほど熱心な視聴者のよう。そんな東出は、生配信の現場でBGMを絶妙なタイミングで差し込む、と業界人ならではの視点で音響スタッフを絶賛しつつ、「やっとこの場に座れる」「酒飲んでないと緊張する」と興奮した面持ちで語っていた。なお、自身でもネット麻雀アプリ「雀魂」をプレイしていることも明かしていた。
人気俳優が深夜の、しかも長時間の配信に突然登場したことに、コメント欄は大いに湧き立ち、SNSでも「東出昌大がお酒飲みながら麻雀の話ししてるのおもろｗ」「なんで東出さんをゲストで呼べてるんや（笑）」「なぜか『その研』に東出さんがいてビビったｗ」「そのけんの牌譜検討に東出いてわろた」といった驚きのコメントが寄せられていた。
