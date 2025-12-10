かまいたちの山内健司がインスタグラムで報告

バスケットボール日本代表の富永啓生が、まさかの場所で人気芸人と対面した。ライブ会場で隣の席になったのは、以前からそっくりと話題になっていたお笑いコンビ「かまいたち」の山内健司。山内がインスタグラムで2ショットを公開すると、「見れば見るほど似てるー！」「奇跡すぎるし似すぎてる笑」とファンを仰天させている。

2人が遭遇したのは人気ロックバンド「RADWIMPS」のライブ会場。肩を寄せ合い、ともにグーサインで笑顔を見せた。山内が9日、自身のインスタグラムで2ショット写真を公開。「先日見に行かせてもらったRADWIMPSのライブで、まさかの富永啓生くんと隣の席でした」と泣き笑いの絵文字を添えながら、“奇跡”を報告した。

続けて「ついに会えたことでテンションあがって、ライブ終演後すぐ写真撮ってもらいましたー RADのライブの最高さと、いつか会ってみたいと思ってた富永君に会えたダブルパンチで最高の1日でした」と喜びを記した。

この投稿にファンからは「おぉー！ついにー！ 見れば見るほど似てるー！」「兄弟みたい！バスケの匠！」「双子の弟に会えてよかったね」「すごい確率ですね！」「交流あったんか思たら奇跡すぎ爆笑」「すごい偶然ですね！」「奇跡すぎるし似すぎてる笑」などと驚きの声が相次いだ。

富永は2023年のワールドカップで日本代表のパリ五輪出場権獲得に貢献。当時、山内の相方である濱家隆一が「山内大活躍 #パリオリンピック出場決定おめでとうございます #富永啓生選手 #似すぎてます」と自身のXに富永の写真とともに投稿するなど、2人は以前からそっくりだと話題になっていた。



（THE ANSWER編集部）