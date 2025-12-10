義母からの【惣菜ラッシュ】に「もう限界！」冷蔵庫はパンパン（泣）耐えられなくなった妻の『逆転作戦』

義母が毎日のように半額惣菜を大量に置いていくので、冷蔵庫はパンパン、買った食材は傷む一方。筆者の友人・由紀さん(仮名)が選んだのは、義母の善意を活かす“ある作戦”でした。

毎日届く“半額の嵐”

義母が惣菜を届けてくれるようになったのは、半年ほど前からのことです。

「由紀ちゃん、これ食べて！」

最初は助かると思いました。

働きながらの子育て、夕飯の支度は正直きつい。

でも、量が想像以上でした。

揚げ物、煮物、サラダ……。

冷蔵庫に10パック以上が並ぶ日もあります。

週末に買い出しした食材は使えず、傷んでいきます。

気付けば、作れるのはお味噌汁くらいです。

由紀さんのため息は、日に日に深くなっていきました。

善意だからこそ言えない

「すごいでしょ、全部半額なのよ！」

義母は本当に嬉しそうでした。 断れば、傷付けてしまう……。

限界を感じた由紀さんは、夫に本音を打ち明けました。

すると、夫から意外な話を聞かされます。

義母は「由紀ちゃんが喜ぶと思って」と、毎日スーパーへ寄っていたそう。

半額シールを見つけると嬉しくなって、ついつい買いすぎてしまう。

「これも、あれも、喜んでくれるかな」そんな気持ちで選んでいたらしいのです。

悪気なんて、まったくないことがわかりました。

でも、このままじゃ冷蔵庫も心も限界です。

叱るのは違う、 義母の楽しみを奪うのも違う。

じゃあ、どうすれば？