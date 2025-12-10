◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

新種牡馬インディチャンプの産駒として、初のＧ１制覇を狙う。タイセイボーグはこれまでＪＲＡ重賞へ２度出走。結果も２、３着とタイトルまであと一歩のところに迫っている。山浦助手も「毎回、毎回いいレースをしているし、一戦ごとに心身が成長していると肌で感じる」と全４走の堅実ぶりを評価する。

心身両面の成長が、数字にも表れている。１週前の栗東・ＣＷコースでの３頭併せでは、西村淳を背に僚馬を１０馬身近く追走。「（時計を）出せば出るだろうという馬。ジョッキーも『もうちょっと時計出るかな…そんなに出てたの！』と言っていましたよ」。同助手がそう説明したように、素軽い動きで６ハロン７７秒９―１１秒３で５馬身ほど先着。実戦経験をしっかりと力に変えている。

１９年春秋マイルＧ１制覇の偉大な父に、産駒初勝利を送ったのは同馬。「前回も前も良かったけど、（状態は前走より）上がってるんちゃうかな」と山浦助手。初の重賞勝ち、いや一気にビッグタイトルを届ける。

（松ケ下 純平）