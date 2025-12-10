来年３月のＷＢＣで連覇を狙う侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が９日（日本時間１０日）、米フロリダ州オーランドで開催中のＭＬＢウィンターミーティング（ＷＭ）の会場ホテルで報道陣の取材に応じた。

現状、メジャーリーガーで参戦を表明しているのはドジャース・大谷翔平投手（３１）のみ。ド軍の山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）はチームが派遣を許可するか態度を示しておらず、二刀流の大谷も投手として登板するかどうか不透明な状況だ。

ドジャースのロバーツ監督はテレビ朝日系「グッド！モーニング」、ＡＢＥＭＡの「おはようロバーツ」のインタビューで、今季はワールドシリーズＭＶＰに輝くなど１年間フル回転した山本について「ＷＢＣまでに仕上げるのは難しいと思う。日本が米国ラウンドに進んだ場合に１、２試合投げられる可能性があるかもしれない」と東京からマイアミに場所を移す準々決勝以降に合流する可能性も示唆していた。

しかし、この日井端監督は「なかなかね。他の国はそれやってますけど、日本ってそういう風潮が過去にないと思うので。だけど、いずれ日本（代表）がオールメジャーになる時代もいつか来るのかなと思ってるので。ですけど、今のところはそうなることは考えてはないです。じゃあここで終わりというのも気が引ける、どうしても日本人なので。今のところ、そこは考えてないです」と否定した。