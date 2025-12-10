夜の繁華街で飲酒を楽しむ人口が大きく増えた1930年代。その中心を占めたのは比較的高所得で、デスクワークに専念する給料生活者たちだった、しかし、彼らが盛り場で享楽的に飲酒していたかというと、そうとは言い切れない。むしろ、「勤労」に縛られ続ける姿が浮かび上がってくる。

【写真】この記事の写真を見る（3枚）

そう指摘するのは、社会学者の右田裕規氏。ここでは、同氏の著書『「酔っぱらい」たちの日本近代 酒とアルコールの社会史』（角川新書）の一部を抜粋し、日本人が酒をどのように受容してきたのか、その一端を紹介する。

◆◆◆

夜の盛り場の誕生

19世紀まで、昼間の空間に属した盛り場は、20世紀を迎えると、夜の空間へと急速に変貌する。職場と盛り場の間、盛り場と自宅の間を、短時間で移動できる近代的な交通機関（路面電車、官営鉄道（省線）、郊外鉄道、バス、タクシーなど）が登場し、夜遅くまで運行しはじめたこと。商店街、酒場、百貨店、劇場、映画館、電力会社などが、無数の華美な商業照明を店舗や街路にめぐらせて、夜の盛り場の風景を魅惑的なものへと変えたこと。諸々の変化に伴い、1930年代には、夜の繁華街で飲酒を楽しむ人口が大きく増えることになる。

夜の街に繰り出し酒を飲む、このあたらしい慣行は、比較的高所得で、デスクワークに専従する給料生活者たちに、とくに目立って見えていた。「現代の盛り場はサラリーマンと云う「夜の有閑」階級のものである」と、当時からいわれていたゆえんである（石川栄耀「江戸「市井」年表（二）」）。換言すると、20世紀になって盛り場が、昼の空間から夜の空間へと転回したのには、会社員や官公吏たちにおいて、余暇飲酒が習慣化したこともまた、深くかかわりあっていた。

とりわけ、かれらが好んで通ったのは、盛り場に林立していた接客サービス付きの酒場であった。「カフェー」ないし「バー」と呼ばれた、深夜営業型のアルコール提供施設である。内務省警保局が出した数字だと、1930年度のカフェーとバーの国内総数は2万7532軒、そのうち東京府には8619軒、大阪府には3611軒が集まっていた（『警察統計報告』）。



写真はイメージ ©︎makoto.h/イメージマート

こうした享楽的なアルコール施設が、給料生活者たちの解放区としてイメージされていたのもたしかである。夜の酒場の脱労働的な雰囲気や機能を語るのは、昭和初期の社会批評において、頻繁に見うけられたものだった。2つ例を引いてみよう。

〈 重役の眼鏡の光を恐れ、与えられた仕事の量に追い立てられ、まるで坂道を登りつめた馬車馬のように、フウフウあえぎながら仕事をしていた昼間と較べて、このカフェー気分の何という暢んびりとした落ち付きさであるだろう。（前田一『続サラリーマン物語』1928年） 会社や工場や事務所で働くことの多くなった現代の社会生活者が、機械的な一日の勤労を了えて、解放された後の気分転換の一方法として、カフェーの職能を認めなければならぬ〔。〕（帆足理一郎「現代の社会相を視る」1929年）〉

絶対に終電で帰る

だが、実際のところ、当時の夜の盛り場に目立って見えたのは、「機械的な一日の勤労」からの解放を謳歌するような飲み手ではない。むしろ、享楽的な飲酒施設で過ごす時間においてすら、「機械」と「勤労」に縛られ続ける飲み手たちの姿であった。

盛り場に集まった月給取りたちの飲酒様式を何より特徴づけたのは、翌日の労働に対する多大な配慮であった。かれらは、どれだけ大量に酒を飲んでいても、その夜のうちに家に帰り、翌日の仕事に備えようとした。つまり、余暇の大酒に伴う二日酔いを理由に、翌日もしばしば自主欠勤した鉱工業の従業員たちとは対照的な飲酒様式を、給料生活者たちは共有していた。

一例として、ある東大教授の飲み方を見てみよう。1943年4月18日、酒宴に出席し「終電車すれすれに帰」った東京帝国大学法学部教授の矢部貞治は、翌19日の日記にこう書いている。「昨夜のウィスキーと酒で、頭がひどく痛く、起きて見てもふらふらするので実に辛いが、講義があるので、大学に行く」（『矢部貞治日記』）。二日酔いになるほど大量に酒を飲みながら、翌日の勤務日への配慮を怠らず、終電に間に合うよう酒席を後にする。そして翌朝は、二日酔いの辛さに耐えながら、きちんと定時に出勤する。夜の盛り場で典型的に見られたのは、翌日の仕事のスケジュールに拘束された、この種の勤勉で時間厳守的な男性勤労者なのだった。

こうした定時志向型の飲酒者の多さから、終電の時刻が近づくと、盛り場からはいっせいに人出が消えていた。1927年、著名な新聞記者であった松崎天民は、市営路面電車の最終が出た後の、銀座の味気ない光景を、次のように伝えている。

〈 今日の夜の銀ブラは、遅くもその終電車に区切られて、享楽の幕を閉じてしまうのは、仕方の無いことである。終電車までを命として、さんざめきのどよみを上げて居る銀ブラ人は、見ように依って不幸であり、恵まれて居ないのであります。〔略〕交通網の如何に依って、衰えもし栄えもする今日では、銀ブラなどと云っても、実に此の終電車に支配されて居る運命なのである。タクシーの便があるなどと云っても、電車を失った後の銀座は、如何に砂漠のように淋しいことよ。（松崎天民『銀座』）〉

盛り場を後にした酔客たちは、自宅を目指して、近くの鉄道駅や路面電車の停車場へと向かう。そのため深夜の駅構内や電車内には、毎夜のように多くの酔っぱらいが集まることになる。「夜更けの中央線プラットフォームには銀座から新宿へ五六軒も飲み歩いて高円寺阿佐ヶ谷の住宅へ帰ろうと云う赤い顔の連中が大声で怒鳴る」（『経済往来』5巻11号、1930年）というたぐいの証言は、昭和初期の文献に数多く確認できる。

定時行動型の酔っぱらいは、郊外の鉄道沿線地域に暮らしている人びとの間で、とくに目立って見えていた。鉄道ダイヤにしたがった行動様式を、よく内面化したかれら郊外生活者たちは、どれだけ深酔いしていても、終電が近づくと、半ば機械的・無意識的に駅へと向かっていた。そのため、都心と郊外を複数の機械交通でつなぐターミナル駅は、深夜になると酔いつぶれた人びとや、終電を逃した人びとのたまり場と化していた。

酔っぱらいであふれる駅ホーム

1930年代の東京の場合、新宿駅がその代表的なたまり場となっていた。1931年、東京郊外に住んでいた作家の井伏鱒二が、夜中の新宿駅の酔っぱらい（井伏自身である）の様子を、詳細に書いている。井伏自身は勤め人ではないが、このような酔い方は、当時の多くの郊外生活者たちに、あてはまるものだったと思われる。

〈 私のうちは省線〔官営鉄道・中央線〕の荻窪駅の近くにあるが、市内で酒をのんで帰って来るときには、私は電車のなかで居眠りをして困る。すでに新宿駅のプラットフォムでベンチに腰をかけたまま居眠りをはじめて、自分の考えでは電車に乗っているつもりであるにもかかわらず、ときどき目をあけて見ても私は「しんじゆく」と書いてあるボールド〔駅名標〕を眺めるのである。そういうとき私は、〔夢の中で乗っている〕この電車は進行していないのだろうと疑ったり、ドアをあけて外に出ようと思ったりする。けれど実際には、私はプラットフォムのベンチに凭よりかかっているのであって、とうとう終電車に乗りそこねるという仕末なのである。 （井伏鱒二「泥酔記」）〉

20世紀前半に行われた、稀少な終電調査によると、最終電車前後の駅ホームや電車内は、たしかに酔っぱらいたちで埋まっていた。

1941年、東京市内13駅の終電客を、10日間にわたって観察した読売新聞社の調査では、調査対象駅の終電の1日あたり乗降客総数は1166人、そのうち「酒気を帯びた者」は、7割弱に及んでいた。また、「風態」から観察者が推定した限りでは、乗降客の57％は「会社員」、1割近くは酒場の女性従業員が占めていた。駅別に見た場合、最も酩酊者が目立ったのは省線・新宿駅で、同駅の終電乗降客（1日あたり350人）の9割方は、酔っぱらっていたという。

大阪の盛り場付近の駅も、事情はいっしょであった。1930年、「道頓堀や心斎橋などカフェーの中心地帯」（『大阪府警察史』）の近くに位置した私鉄駅で、同様の調査が行われている。関西学院文学部の学生が実施した、南海鉄道・難波駅の終電乗客調査である。それによると、同駅の午前2時発の終電車に乗りこんだ男性客97人のうち、「酒気を帯びている者」は84人に達していた。さらに女性乗客（176人）の85％は「道頓堀付近の女給」らしき人びとだったため、車内は「カフェーの延長ともいえる」状態だったという（『大阪毎日新聞』1930年9月28日）。

〈酒が一滴も飲めないと営業部門のリーダーはつとまらない？ “お酒を飲んでも酔わない＝仕事ができる”という価値観が生まれた奇妙な理由〉へ続く

（右田 裕規／Webオリジナル（外部転載））