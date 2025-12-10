〈酒が一滴も飲めないと営業部門のリーダーはつとまらない？ “お酒を飲んでも酔わない＝仕事ができる”という価値観が生まれた奇妙な理由〉から続く

朝日新聞が2009年に行った調査では、35％の人が酒の失敗として「記憶をなくす」ことを挙げているように、「飲みすぎに伴う記憶の部分的欠落（ブラックアウト）」は、アルコールにまつわる代表的な失敗ミスの1つである。

しかし、社会学者である右田裕規氏は、記憶喪失そのものが飲み手たちの不安を喚起しているわけではないと指摘する。いったいどういうことか。同氏の著書『「酔っぱらい」たちの日本近代 酒とアルコールの社会史』（角川新書）の一部を抜粋し、紹介する。

「しらふ」を装う帰宅者たち

近代的な職業倫理と結びついた、酔わない身体へのあこがれは、アルコールに負けて理性を失うことへの恥じらいと、表裏一体となっていた。

ここにおいて、街中の余暇飲酒者たちは、自身が「酒狂」におちいっていることを、懸命に隠蔽しはじめる。近世の飲み手たちが、しばしば醒めた状態で「酒狂」を演じたのと対照的に、近代の飲酒者たちは、どれだけ酩酊していても、「しらふ」を懸命に演じようとするのである。



たとえば深夜の駅につどう泥酔者たちの間では、構内や車内で無秩序に暴れる者が多かった一方、つとめて理性的にふるまおうとする者も多かった。

1940年、『読売新聞』の元記者で作家の上司小剣は、次のようにかれらの理性的演技について述べている。自分が観察した限りでは、「午後十時以後の省線電車」に集まる「酔漢の多数」は「サラリーマンらしい連中」である。かれらは「酔漢」でありながら、「決して降車の駅を忘れず、〔降車駅に着くと〕酔歩蹣跚もどこへやら、しっかりした足取りで帰って行く」（上司小剣『清貧に生きる』）。

井伏鱒二「泥酔記」（1931年）も同様に、醒めた様子を装うことを、深夜の電車内の酔っぱらいの大きな特徴として描いている。当時の井伏自身、深夜の新宿駅に集う常連の酔っぱらいの一人であったから、かれもおそらく、そのような演技をした経験があったのだろう。

〈 夜中の十二時以後の立川行きの電車や三鷹行きの電車には、必ず酔っぱらいの客と女給とが乗っている。一般に、この電車のことを「女給電車」と言っているようである。〔略〕「女給電車」に乗っている酔っぱらいのお客たちは、たいていの場合、彼等が酒場にはいって行って軈（やが）て冗談を言いはじめる前にしばらく気取っているときと同じく、この電車の乗客たちはとりすましている。（井伏鱒二「泥酔記」）〉

記憶をなくす恐怖

記憶が飛ぶほど泥酔した人びとが、それでも電車を乗り継ぎ帰宅できたのも、こうした懸命な理性的演技に、おそらく多くを負っていた。「高粱酒を一本殆ど僕が飲んだら大いに酔った。どうして家に帰ったのか少しも記憶がない」（1941年3月9日、矢部貞治の日記）。「こんな筈ではなかったのに無茶飲みをした。朝日新聞の前で倒れたのを覚えている。その時平山〔三郎〕も倒れた由にて今夜は平山が顔に怪我をした。二人省線電車にて帰る途中殆んど記憶なし。〔略〕後で聞けば終電車なりし由也」（1947年2月21日、内田百輭の日記。『新輯内田百輭全集』）。

酔いをおびたまま出勤する場合にも、もちろん醒めた演技が必要となった。

〈 下級サラリーマンのやりそうなことは、先ず「勤勉」を装うことであろう。仮令午前二時までカフェーを流して居っても、翌朝は禁酒国からでも来たような顔をすること〔略〕位のことは心得て居る。（前田一「サラリーマン意識論」）〉

アルコールの薬学的作用がきかない「酒豪」たちの像もまた、部分的にはこの演技のうまさから結ばれたものだったと想像できる。作家の林房雄は小説『息子の青春』（1950年）のなかで、当時の「酔わない自慢」たちの演技性を、次のように断じている。

〈 酒を飲みはじめの初心者は、「酒はいくら飲んでも酔いません」と言って威張るのが普通である。〔略〕酒になれた真の酒徒は、最初の一杯で酔った気持になり〔略〕いくら飲んでも酔わないなどと不経済な文句は、かりそめにも口に出さない。これに反して、酔わない自慢の初心組は、五合飲んでも、なるほど酔わないように見えるが、六合目に突如としてあばれ出し、盃を投げ、先輩の頭をなぐり。座敷一杯に小間物屋をひろげて、後は前後不覚というような酔い方をする。〉

飲酒時の記憶の部分的な消失

飲みすぎに伴う記憶の部分的欠落（ブラックアウト）が、20世紀の多くの飲み手たちを不安にさせてきたのも、酔いの秘匿志向に由来した。このブラックアウト体験は、今日の日本社会にあっても、酒の上での代表的な「失敗」の1つとして、飲酒アンケート調査にしばしばのぼってくるものである。

たとえば2009年、朝日新聞社が2万人を対象に、「酒の失敗の経験」を複数回答させたアンケートでは、「記憶をなくす」と答えたのは2674人、酒を飲むという回答者の35％にのぼっていた（『朝日新聞』2009年1月31日。また、このアンケートでは、「電車を乗り過ごす」という「失敗」も40％（3119人）の回答者があげている）。

それにしても、飲酒時の記憶の部分的な消失が、なぜ不安や自己嫌悪を喚起する「失敗」として、飲酒者たちにしばしば体験されてきたのか。

重要なのは、記憶喪失そのものが、飲み手たちの不安を喚起しているのではない、という点である。かれらの不安は何よりも、記憶のない時間帯にあって、自分が理性的にふるまえていたかどうか、他者の目から酔いを隠しとおせていたかどうかが分からないことから生まれていた。

1958年1月20日、谷崎潤一郎宅での夕食会に招かれ泥酔した喜劇役者の古川緑波は、次の日の日記にこう書いている。「昨夜の記憶がないのが嫌だ、先生を怒らしちまったんじゃないかな〔略〕記憶喪失の気持ち悪さ」（『古川ロッパ昭和日記』）。だから、「記憶喪失」に陥った飲み手たちは、同席していた者たちに、記憶がない時間帯の自身のふるまいをいちいち確認し、しばしば落ち込むことになる。

〈 酒乱はさめるとひどく後悔するものだ。自分では泥酔中の行動については、全く記憶がないか、断片的にしか覚えていないが、人からきかされて良心が痛む。そして二度と杯を手にしまいと決心もする。（式場隆三郎「アメリカ映画の文化性」） 夜酒を大分のみ、大盃の酒をのんだり、ダンスをしたりしたとのことだが、殆んど知らず。このように酔ったこと初めてである。（1953年11月29日、伊藤整の日記）〉

