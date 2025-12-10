〈酒場は「一日の勤労」から解放される場所ではなかった…？ “絶対に終電で帰る”人たちが抱えていた意外な本心とは〉から続く

アルコールに強くなるため、少しずつ量を増やしながら酒を飲み続ける「訓練」をした、もしくはさせられた経験を持つ人は少なくないだろう。実際、1986年に行われたある調査では、「先輩などから飲酒の訓練が足りないといわれたことがある」という回答者が64％にのぼった。

いったいなぜ、職業人たちの間で「お酒を飲んでも酔わない＝仕事ができる」という規範が生まれたのか。社会学者である右田裕規氏の著書『「酔っぱらい」たちの日本近代 酒とアルコールの社会史』（角川新書）の一部を抜粋し、紹介する。

酒豪としての経営者像

20世紀になっても多くの村落では、酔うこと・酔わせることが、非日常的な「儀礼」としての酒宴の第一条件であり続けていた。たとえば祝宴のホスト役が、招待客に強引に飲ませて泥酔させる近世の習俗は、20世紀前半の村でも、そのまま継承されていた。1930年代半ば、国家が進めた農村の生活改善運動において、「大盃等を用いて無理に酒を強いる悪風を矯めること」（富山県）や「草鞋酒、押の盃等無理酒を改むる事」（鳥取県）などが、各村の改善事項にかかげられていたのは、そのためである（『国民更生運動概況』）。



対して都市の勤め人たちの間では、大酒しても酔わないことが、職業人に必要な資質の1つとして重要視されはじめる。どれだけ飲んでも理知的な精神を保持し続ける「酒豪」が、かれらにとってのモデル的な飲み手となる。

財界の大物が、そのような超人的飲み手としてしばしば表象されていたのは、その徴候の1つであった。「飲んでも決して乱に走らず、暴に陥らず、素顔の時と何ら異なる処がない、寧ろ飲めば飲むに従って益々頭脳明晰に、態度が又落付いて来る」（1940年、東京海上火災社長・各務鎌吉の伝記。『各務鎌吉』）。「彼の酒に強いことは実に有名だ。相当に飲むらしいが、顔色が赭（あか）くなる程度で、決して酔わない」（1939年、理研コンツェルン会長・大河内正敏の伝記。『財界人物評論全集』）。

酒に強くなる「訓練」

産業社会に適合した、この酔わない身体は、努力次第で獲得できるものと信じられていた。そのため、20世紀の日本社会では、アルコールに強くなるための「訓練」が、男性勤労層において広く行われていた。少しずつ量を増やしながら酒を日々飲み続けると、アルコールへの「耐性」が生まれ、酔わない身体が獲得できる、という当時の信仰にもとづいた特訓である。

いわゆる「サラリーマン作家」の土岐雄三は、三井信託銀行に入行した当時（1930年）、上司からこの飲酒特訓をうけた思い出を次のように振り返っている。

〈 入社早々私はどれほどこの待合〔築地の料亭〕に連れていかれたことか――銀行商売人は酒がのめなくて〔は〕つとまらん、お前はまだ酒の修業がたりぬようだ、ひとつ特訓して仕わそう、とばかり、三日に一度ぐらいの割で、連行された。そして無理矢理酒をのまされた。ビール、日本酒、ウイスキーは勿論、あいだに汁粉なども食わされ、酒はのんでも酒にのまれる勿れ、とじっくり教え込まれた。〔略〕しかも、いかにのみ、二日酔でアタマがあがらぬ朝でも出勤時間にすこしでもおくれると呼びつけられドヤされる。――酒に正体を失ってはならぬ、という理窟であろう。習うより慣れろで、いつか私も多少いけるようになった。（土岐雄三『人生まだ昼下り』）〉

よしだけん『飲めない族』によると、この種の飲酒訓練は、20世紀全体をつうじて多くの男性勤労者たちが体験したものだった。1986年、「酒に弱い者」約200人を対象に実施されたアンケート調査（東京大学医学部精神衛生学教室・浅香昭雄らの調査）では、「先輩などから飲酒の訓練が足りないといわれたことがある」という回答者は64％、また実際に「飲酒訓練をしたことがある」という回答者は37％にのぼっていたという。しかも、この訓練経験は、年輩になるほど多く、「六十歳以上だけでみると、訓練経験者は七〇％に達し、戦前派飲めない族の苦労がしのばれる」と、よしだは調査結果を紹介している。

実効性の有無はともかく、とくに営業部員の場合には、この訓練は相当切実で実践的な意味合いを含んでいたようである。1950年代はじめ、盛田昭夫が営業担当常務を務めていた時代のソニーの営業部門の飲酒特訓を、沢田久男は次のように伝えている。

〈 そのころ、〔ソニーが新規市場開拓をめざしていた〕テープレコーダーは、まだ高価であり、放送局、官庁、会社、学校など、公共企業体が大きなおとくい先であった。いきおい、相手先の担当者と酒を飲む機会が多くなる。したがって、酒を飲めること、酒に強いこと、酒に吞まれないことなどが、営業部門のリーダーとして不可欠の要件であった。ところが当時、〔営業のチーフ候補であった〕倉橋〔正雄〕氏は、酒が一滴も飲めなかった。「これじゃ、営業マンのリーダーはつとまらんぞ」と、判断した盛田氏は、倉橋氏を自分の後継者に育てようと決意したその日から、毎晩、小料理屋に連れ出し、「飲むこと」を教えはじめたのである。（沢田久男『戦うプロジェクトチーム』）〉

なぜ「酔ってない」と言うのか

近代的な職業倫理と結びついた、酔わない身体へのあこがれは、アルコールに負けて理性を失うことへの恥じらいと、表裏一体となっていた。この恥の意識が分かりやすく表出したのは、たとえば酒宴の同席者たちに酔いを見抜かれたときだった。

「酒に酔った人は、多く酔って居ないと云う」（正親含英『業道自然』）、「酔って居ない酔って居ないと云う人に限って酔って居る」（松原寛『流転風景』）というように、同席者に酔いを指摘された際、言下にこれを否定することは、戦前から酩酊者の代表的な徴候と見なされていた。今日の酔っぱらいにも見られるこの条件反射はあきらかに、自身が「酒狂」の状態に陥っていること――近代的職業人として不適格な心身状態に陥っていること――を見透かされたという、恥の意識に基礎づけられたものだった。

20世紀の飲酒者たちにとって、街中でおおっぴらに酔うことをさらにためらわせたのは、公共空間から「狂気」を一掃し、理性で満ちた世界を実現しようとする、文明論的志向のひろがりであった。川端康成は、1932年発表の短編小説「喧嘩」において、次のように登場人物の女性に語らせている。

〈「東京には、酔っぱらいが一人もいないって、田舎にいた時よく聞かされましたわ。酔っぱらいには街を歩かせないって、歩いていると、直ぐ巡査が連れて行ってしまうって。それだけでも、東京はどんなにいいところでしょうと、子供の時から思っていたんですけれど、ところが来てみると、酔っぱらいはやっぱり──。」と、彼女は楽しそうに笑い出した。〉

酔っぱらいの警察的排除をつうじた、理性的な公共空間の達成――女性が語っているこの種の文明論的願望を、20世紀の多くの市民たちが共有していたことは、戦後の世論調査群が具体的に示している。

1959年、警察に対する市民の要望をテーマとした世論調査（全国の20歳以上の男女2568人が回答）では、「他人に迷惑をかけるようなよっぱらいは、警察がいまよりもっと積極的に保護取締りをした方がよい」と考える回答者が、76％にのぼっていた（『警察官の教養等に関する世論調査』）。

さらに20世紀後半には、警察による泥酔者の「保護」（つまり街区からの排除）は、完全に市民主導で行われるところとなる。往来や店内の酔っぱらいの排除を要請する民間人の110番通報にしたがって、外勤警察が現場に向かい、当の酔っぱらいをパトカーで警察署内の「保護室」へと連れていく、という形である。

たとえば「昭和48年中に警視庁が保護した3万3774人について、酔っぱらい保護の実態を調査した結果についてみると、酔っぱらい保護の端緒は、市民からの通報によるものが最も多く総数の66・6％を占め」ていたと、1974年度の『警察白書』は書いている。それほど、公共秩序を攪乱する「酒狂」への東京都民の嫌悪は、戦後社会において高まっていた。

