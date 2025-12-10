Á°Ãæ¹ñÂç»È¤¬¹â»Ô¼óÁê¤ËÞÕ¿È¤Î¶ÛµÞÄó¸À¡Ö¿ôÇ¯Ã±°Ì¤ÎÎäµÑ²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÂÐÃæÀïÎ¬¤ò¡Ä¡Ä¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤«¤éÆüÃæ´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï»öÂÖ¤ÎÁá´ü¼ý½¦¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿â»á¤ÎÃø½ñ¡ØÆüÃæ³°¸òÈëÏ¿¡Ù
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Á°ÃóÃæ¹ñÆüËÜÂç»È¤Î¿â½¨É×»á¤¬¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂÐÃæÀïÎ¬¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÏÀ¹Í¤ò¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×1·î¹æ¤Ë¶ÛµÞ´ó¹Æ¤·¤¿¡£
¿â½¨É×»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡ÖÎäµÑ¤·¤¿´Ø·¸¤Ï¿ôÇ¯¤ËµÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
¡¡¿â»á¤Î¸«Êý¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡£º£²ó¤Î¡ÖÎäµÑ²½¤Ï¿ôÇ¯Ã±°Ì¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡Òº£²ó¤Î»ö°Æ¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¼ýÂ«¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£º£¸å¤È¤âÃæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹µ¬À©¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¡¢Ë®¿Í¹´Â«¤Ê¤É¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ó
¡Ò¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾ï¤Ë»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÌîÃæ¡½Á½·Ä¹È¥é¥¤¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿®Íê¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥×¤Ï¤¤¤Þ¤äÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Æó³¬½ÓÇî¸µ´´»öÄ¹¤ËÂå¤ï¤ë¡ÈÃæ¹ñ¤Ë´é¤¬Íø¤¯¡ÉÂçÊªÀ¯¼£²È¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤«¤é¤â¡¢ÎäµÑ¤·¤¿´Ø·¸¤Ï¿ôÇ¯¤ËµÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ¤¬¿¼¹ï¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤È¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢ÆüËÜ¤Ë¶¯¤¯½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ÏÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´Å¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£·ÐºÑÈ¯Å¸¤òºÇ½Å»ë¤·¤¿ûç¾®Ê¿»þÂå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢½¬¶áÊ¿³°¸ò¤Ï¡Ö¶¯¤¤Ãæ¹ñ¡×¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤»ÑÀª¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤í¤¦¡Ó
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¡ÖÅ°Äì¤·¤¿Äñ¹³¡×Àï½Ñ
¡¡¿â»á¤¬¡Ö³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡×Îã¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¡ÖÅ°Äì¤·¤¿Äñ¹³¡×Àï½Ñ¤À¡£
¡Ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÀÐÃº¡¦µíÆù¡¦¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎÍ¢ÆþÀ©¸Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ó¶È³¦¤Ç¤ÏÂÐÃæÍ¢½Ð¤Î9³ä¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡£¤·¤«¤·¹ë½£À¯ÉÜ¤Ï°ìÀÚ¾ù¤é¤º¡¢³°¹ñ´³¾ÄËÉ»ßË¡¤ÎÀ©Äê¤äWTOÄóÁÊ¤Ê¤É¡¢Ë¡À©ÅÙ¤È³°¸ò¤ò¶î»È¤·¤ÆÂÐ¹³¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ÀÞ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ë½£¤Ï·ÐºÑ°Ò°µ¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤ò¹â¤á¤¿¡Ó
¡¡¿â»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÂÐÃæÀïÎ¬¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡×¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö3¤Ä¤Î½èÊýäµ¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î10ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×¡Ê2026Ç¯1·î¹æ¡ËµÚ¤ÓÅÅ»ÒÈÇ¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂÐÃæÀïÎ¬¡×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¡Ê1¡Ë´Ú¹ñAPEC¤ÇÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¤Ê¤¼¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«¡¢¡Ê2¡ËÃæ¹ñ¤¬·ãÅÜ¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡¢¡Ê3¡Ë¹â»ÔÁíÍý¤ÈÌîÅÞ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌäÂêÅÀ¡¢¡Ê4¡Ëº£¸å¤ÎÂÐÃæÀïÎ¬¤Î¶ñÂÎÅª½èÊýäµ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂÐÃæ³°¸ò¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡×¿â»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¯¤ï¤·¤¤Ê¬ÀÏ¤ÈÞÕ¿È¤ÎÄó¸À¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Ê¸éº½Õ½© 2026Ç¯1·î¹æ¡Ë