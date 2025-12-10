〈「助けるのは難しいかも」1歳の時に保育所で洗濯機に転落し、脳にダメージ…。話すことも、まぶたを閉じることもできない少年が、夢の「ディズニーランド旅行」を叶えるまで〉から続く

「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）の初代事務局長として、約3000人の難病の子どもたちの夢を叶えてきた大野寿子さん。そんな大野さんは、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告される。

そんな大野さんの最期の日々に密着した感涙のノンフィクション『かなえびと 大野寿子が余命1カ月に懸けた夢』（文藝春秋）が好評発売中。

今回は必死に闘病する大野さんが、医師から「余命1カ月」を宣告される場面を抜粋して紹介する。

「子どもたちは吐きながらやります」

（知人の）明美たちの見舞いを受けた翌日から、寿子は体調をさらに崩した。冷蔵庫の前でしゃがみ込み、立ち上がれない。ひどい下痢で服を汚してしまい、涙をこぼした。がん細胞が小さくならない状況にいらだちを覚える。紙おむつをして病院に向かい、医師に言った。



「薬が効かないなら治療をやめようかと思います」

「いつでもやめられますよ」

主治医は優しく答え、『メイク・ア・ウィッシュ 夢の実現が人生を変えた』（寿子の自著）を読んだと話した。

「子どもたちが頑張っている姿に涙が出た。今は妻が読んでいます」

寿子は治療を続けようと思った。

「子どもは自分で選択できません。お母さんに『頑張ろうね』って言われたら、やるしかないんです。子どもたちは吐きながらやります。それを思いだしたんです。こんなことくらいで、へこたれてはいけないって」

熱が出て、下痢と吐き気が治まらなかった。脚の力がなくなり、手足に力が入らない。茶碗を持つのもつらくなった。日記には〈苦しい〉とつづった。

そして、2024年6月17日に「最期の大野プロジェクト」初日を迎える。寿子がフェイスブックやラインで告知すると、情報はみるみるうちに拡散した。新聞も報じたため、ネット上に事前開設していた申し込みフォームから、注文が相次いだ。

自宅では知人からの電話が鳴り続け、（夫の）朝男はその対応に追われた。寿子はさっそく増刷を決める。プロジェクトは期待以上の出だしとなった。

低空飛行になったら落下は早い

羽生正宗に依頼された別府市での講演は6月24日、朝男に付きそってもらい無事、終えられた。寿子の日記には感謝の言葉が並ぶ。

〈神様ありがとう。あっちゃん、ありがとう。あっちゃんが支えてくれたから、やり終えたよ〉

そして、26日を迎える。余命を宣告された日である。

がんが見つかったとき、寿子は回復に期待をかけながら、万が一の場合も念頭に置いていた。そのときは自宅で最期を迎えたかった。友人や知人に囲まれ、にぎやかな空気に包まれているのが好きである。病室で最期を過ごすのは避けたかった。医師にこうたずねた。

「緩和になったら自宅で過ごしたいんです。この病気は、動けなくなってから長く生きるのでしょうか」

寿子は看病してくれる「あっちゃん」を気に掛けていた。優しい夫である。2、3カ月程度なら快く面倒を診てくれるはずだ。しかし、動けなくなったまま1年も2年も生き続けたならどうだろう。80歳目前の朝男は体調を崩してしまうのではないか。夫に迷惑をかけたくない。最後まで愛してもらいたい。心配する寿子に主治医が説明する。

「終末期は短いはずです。この病気は低空飛行になったら落下は早いです」

言われたのは、がんが見つかってすぐのころである。寿子はむしろ胸をなでおろした。

「うーん、1カ月というところかな」

抗がん剤の効果がみられないとわかった26日、寿子の頭に浮かんだのは、以前聞いた「低空飛行」という言葉だった。

「先生、低空飛行はいつごろになりそうでしょう」

「それは……、今です。まさに急降下しています」

「えっ」と驚きながらも、冷静さを失わない。

「では、あとどれくらいでしょうか」

「うーん、1カ月というところかな」

死への恐怖はなかった。寿子は言う。

「私たち（朝男と自分）もちょっと仰天したね。せめてもうちょっとだと思っていたから……」

すぐに子どもたちにLINEで知らせ、「でも、お医者さんは少し厳しめに言います」

と付け加えた。

翌日夜からせきが激しくなった。28日は午前中に小林クリニックに出かけている。約300メートルの距離が歩けそうにないため、朝男が借りてきてくれた車椅子に乗った。闘病日記の記述である。

〈あっちゃん小林病院までつれていってくれる。感謝〉

かかりつけ医の小林から進められたパッチ型の痛み止めが、体に合ったようで、吐き気は治まった。しかし、さらなる「急降下」はいつ起きても不思議ではない。神戸で予定していた、最後の講演が9日後に迫っている。話し切れるだろうかと不安になった。小林は「医師として完全にサポートするから」と励ましてくれた。

